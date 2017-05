Mens hvithai har skremt generasjoner av badeglade mennesker siden filmen Jaws (Haisommer) kom ut i 1975, har dresserte spekkhuggere sjarmert turister i akvarieparker og gjennom filmene om Willy.

Funn i Sør-Afrika denne måneden tyder på at spekkhuggeren er lenger opp i næringskjeden enn hvithaien, skriver Associated Press.

Fjernet lever og hjerte

Forskere har undersøkt tre døde haier som er skyllet opp på stranden den siste måneden. Haiene har bitemerker som tyder på at de er angrepet av spekkhuggere. På alle haiene var leveren borte. På to av haiene var også hjertet fjernet. Forskerne mener spekkhuggerne vil ha næringsrike oljer og fett i leveren og at de derfor lot resten av haiene være.

– Nesten kirurgisk presisjon

– Dette er et klassisk scenario for hva spekkhuggere kan gjøre, sier marinbiolog Alison Towner ved Dyer Island Conservation Trust til byrået.

På en blogg for obduksjonen av haiene bemerker hun hvor grusom naturen kan være.

«Den dyktigheten som disse store dyrene har, er overveldende. Med nesten kirurgisk presisjon fjerner de den oljerike leveren til hvithaien og dumper kadaveret», skriver hun.

Ikke på den vanlige menyen

Spekkhuggerne er større enn hvithaiene. Mens en voksen spekkhugger kan bli opp mot ti meter, var de døde hvithaiene fra 3,5 til 5 meter lange. Det er likevel ikke vanlig at hvithai står på menyen for spekkhuggere, ifølge haiforskeren George Burgess fra Florida. Mindre haier kan derimot oftere bli mat for spekkhuggerne.

– En hvithai vil være et vanskelig bytte på grunn av sin kraft og størrelse, men spekkhuggere bruker strategier for å jakte i flokk som kan overliste nesten ethvert bytte, skriver Boris Worm ved Dalhousie University i Nova Scotia i en e-post til AP.