Spent i Calais kvelden før «Jungelen» tømmes

Fredag fikk migrantene frist til mandag klokken 8 med å forlate det slumlignende området i den nordfranske havnebyen.

I helgen har representanter for myndighetene besøkt leiren for å overbevise dem om at de er nødt til å reise.

Fakta: Fakta om «Jungelen» i Calais * Teltleiren i Calais i Nord-Frankrike er bebodd av flyktninger og andre migranter fra Midtøsten, Afrika og Asia som prøver å komme seg videre til Storbritannia. * «Jungelen» oppsto opprinnelig i tilknytning til en tidligere offisiell leir i Sangatte som eksisterte fra 1997 til 2002. Teltleiren har senere blitt stengt og revet flere ganger, bare for å bli reist igjen på nye steder. * Franske myndigheter anslo tidligere i år at det bor mellom 7.000 og 10.000 migranter og flyktninger i «Jungelen». * Rundt 6.400 er igjen før området skal evakueres mandag. Etter at området er tømt, skal franske myndigheter ødelegge teltleiren. * Blant beboerne er rundt 1.300 enslige mindreårige asylsøkere, ifølge franske myndigheter. Rundt 500 av dem oppgis å ha familietilknytning i Storbritannia. * Britene gikk nylig med på å ta imot et ukjent antall av disse barna.

Lover plass i mottakssentre

Innenriksdepartement bedyrer at alle de 6.486 migrantene som myndighetene har talt i «Jungelen», skal få tilbud om plass på mottakssentre – enten i Frankrike eller i utlandet.

Allerede mandag er det meningen at hele 3.000 mennesker – fordelt på 60 busser – skal kjøres ut av Calais, ifølge lokale myndigheter. 1.250 politifolk skal delta i aksjonen.

Reuters / NTB scanpix

Har ikke greid å overtale alle

Så sent som søndag klamret imidlertid flere av beboerne seg til håpet om et nytt liv på den andre siden av Den engelske kanal.

– Det er ennå noen mennesker vi ikke har klart å overtale til å godta mottaksplass og gi opp drømmen om Storbritannia. Det er det som er vanskeligst, sier Didier Leschi, sjefen for Frankrikes utlendingsdirektorat OFII, til nyhetsbyrået AFP.

Det har lenge vært varslet at den provisoriske flyktningeleiren i den nordfranske havnebyen skal stenges. Tidligere denne uken avviste en domstol et siste forsøk fra hjelpeorganisasjoner på å redde leiren.