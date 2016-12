Nyttårsaften - Silvester - er en stor festkveld i Tyskland. Men fjorårets feiring endte med forferdelse og sjokk, langt utover landets grenser.

I Köln opplevde flere hundre kvinner å bli angrepet og antastet på åpen gate, ofte av menn i store grupper, i strøket rundt byens berømte katedral.

Nå gjør politiet i byen alt de kan for å hindre en gjentakelse.

Samtidig er sikkerheten både i Köln og andre byer økt som en følge av terrorangrepet mot et julemarked i Berlin.

Sperret av

Mer enn 1500 politifolk vil patruljere Kölns sentrum i kveld, sa politisjef Jürgen Mathies onsdag. Det er ti ganger flere enn i fjor.

Betjentene skal være lett synlige i folkemengden med refleksvester. Byen har også sørget for at kvalifisert personale er tilgjengelig for å ta vare på kvinner som blir utsatt for overgrep.

Det er satt opp fysiske sperrer i betong rundt plassen foran Kölnerdomen, der de fleste angrepene skjedde i fjor.

Politiet kommer til å sile folkemengden på vei mot festsonen. Sekker vil bli gjennomsøkt for å hindre at noen får med seg fyrverkeri. Nye overvåkingskameraer er også installert.

Flere broer over Rhinen blir også stengt i morgentimene 1. januar, for å gjøre bybildet så oversiktlig som mulig for politiet.

Det er tyske Deutsche Welle som melder om politiets omfattende forberedelser. I fjor fikk politiet flengende kritikk for ikke å ha innsett alvoret, og politimesteren måtte til slutt trekke seg.

– Det som skjedde i fjor, kan aldri få skje igjen, sier den nye politimesteren, Jürgen Mathies.

Overgrep i flere byer

Nyttårsfeiringen i Köln førte til en opphetet debatt i Tyskland om innvandring og kriminalitet, og om landets åpne holdning til flyktningstrømmen fra Midtøsten.

De mistenkte mennene hadde nesten uten unntak innvandrerbakgrunn, først og fremst fra nord-afrikanske eller arabiske land, konkluderte en myndighetsrapport i januar i fjor.

Sinnet fikk ekstra næring av at politiet først var stille om de alvorlige hendelsene, og meldte om en «fredelig» feiring. Det dempet heller ikke gemyttene at Kölns ordfører rykket ut og ba kvinner passe på hvordan de oppfører seg på offentlige steder.

Men Köln var ikke den eneste byen som ble rammet. Omfanget ble først klart i sommer, da en politirapport lekket til tysk presse. Til sammen ble mer enn 1200 kvinner utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i forbindelse med nyttårsfeiringen, slo rapporten fast.

Mer enn 2000 menn skal ha vært involvert. Av de mistenkte som var identifisert, var rundt halvparten utlendinger som nylig hadde ankommet Tyskland.

Nektes å demonstrere

Både det høyrenasjonale partiet Alternative für Deutchland (AfD) og det høyreekstreme Nationaldemokratische partei Deutchlands (NPD) har søkt om å holde en demonstrasjon i Köln nyttårsaften. Begge har fått avslag av politiet, som fryktet motdemonstrasjoner og bråk.

I dagene etter fjorårets feiring ble det rapportert om flere angrep mot innvandrere i Köln.

Terrorfrykt

Hele Tyskland er fortsatt i høyspenn etter det dødelige terrorangrepet mot julemarkedet i Berlin. Over hele landet kommer det til å være uvanlig mange politifolk i gatene i natt. Mer enn tusen betjenter vil være på jobb i Berlin i natt, mange av dem bevæpnet med maskinpistoler, melder danske Politiken.

Også andre europeiske byer går inn i det nye året med høyere skuldre enn normalt. I London er rekordmange politifolk utkommandert på grunn av terrorfrykten.