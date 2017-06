Statsminister Theresa May hyller politiets raske og resolutte innsats etter terrorangrepet i London.

Når London politiets spesialstyrker var på plass bare minutter etter at knivangrepet ble innledet, var dette helt etter boken.

I hele London sentrum patruljerer såkalte Armed Response Vehicles forkortet ARV. Disse skal i teorien ikke være mer enn åtte minutter vekk fra en hendelse i sentrale deler av London. Med disse kjøretøyene patruljerer tungt væpnet spesialtrente anti-terrorpolitifolk. ifølge BBC.

I tillegg bruker de helikopter og er spesialtrenet for gisselsituasjoner.

Disse gruppene av spesialtrente politifolk ble opprinnelig opprettet foran OL i London i 2012. Men de er ikke blitt avviklet, snarere styrket.

I mai ble det bestemt at denne styrken skal økes med 1000 politifolk og det ble bevilget 114 millioner pund (1,23 milliarder kroner), følge BBC.

Lørdag kveld var de tre antatte gjerningsmennene skutt av politiet åtte minutter etter at angrepet ble innledet. 22. mars da terroren slo til ved det britiske parlamentet, var politistyrken på plass innen seks minutter.

– Vi var meget godt forbered, sa politimester i London Cressida Dick på en pressekonferanse søndag morgen.

Hun la til at alle landets politienheter gjør hva de kan for å sikre befolkningen.

Lover mer politi

Londons borgermester Sadiq Khan lover mer politi i gatene fremover.

– Noe av det vi kan gjøre, er å vise at vi ikke lar oss kue. Det kan vi gjøre ved å stemme i parlamentsvalget torsdag, og ved å understreke viktigheten av demokratiet vårt, de borgerlige rettighetene og menneskerettighetene våre, sier Londons borgermester.

– Terroristene utvikler hele tiden nye måter å angripe oss på. På samme måte må vi finne nye måter å sørge for borgernes sikkerhet. Derfor vil man også se mer politi i gatene fremover, sier han.

Høyere beredskap

I flere europeiske land er beredskapen høy. Tvers over den engelske kanal, i Frankrike, ble det innført unntakstilstand etter terrorangrepet i november 2015. Denne ble nylig forlenget av den nyvalgte presidenten Emmanuel Macron.

Trond Hugubakken, kommunikasjonssjef i PST, sier det er for tidlig å gjøre noe med sikkerhetsnivået i Norge nå.

– Det vil ofte gå noen dager fra en terrorhandling har skjedd til man kan vurdere eventuelle konsekvenser for oss i Norge, sier han.

Etter at en 17 år gammel gutt ble pågrepet med besittelse av en primitiv improvisert sprengladning april i år ble sikkerhetsnivået hevet til sannsynlig for de neste åtte ukene.

Følger tett det som skjer

– Vi følger tett med på det som skjer i England nå, og vi får inn informasjon hele tiden som vi må vurdere og se om dette påvirker trusselbildet i Norge. Men vi er på et ganske høyt nivå i Norge allerede, sier Hugubakken. Han sier de nå venter på informasjon fra britisk politi.

– Det interessante er hvem som er involvert og hvilke forbindelser det eventuelt kan være til Norge, sier kommunikasjonssjefen.

– Hva slags samarbeid har dere med britisk politi akkurat nå?

– Som sikkerhetstjeneste samarbeider vi med en rekke sikkerhetstjenester i Europa. Det er naturlig at britisk sikkerhetstjeneste og politi deler den informasjonen de har.

Uendret i Norden

Foreløpig holdes trusselnivået også i Danmark og Finland på samme nivå som før angrepet.

– Vi har en forhøyet beredskap, men det har vi hatt en stund, sier vaktsjef Henrik Brix hos Københavns politi til Ritzau.

Det danske sikkerhetspolitiet PET har så langt ikke uttalt seg om saken, skriver NTB.

I Finland uttalte sikkerhetspolitiet etter angrepet i Manchester at trusselnivået fra november blir stående. I denne vurderingen heter det at det er en forhøyet risiko for angrep fra terrorister som handler alene.