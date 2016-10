Stadig flere republikanere forlater Trump

Én etter én har sentrale republikanere gjort det klart at de ikke lenger støtter Trump.

Lørdag hadde tidligere utenriksminister i USA, Condoleezza Rice, fått nok, og sluttet seg til kravet om at presidentkandidaten trekker seg.

– Nå er det nok! Donald Trump bør ikke bli president. Han bør trekke seg fra løpet, skriver Rice på sin Facebook-side.

McCain trekker støtte

Utspillet kom bare timer etter at en annen viktig skikkelse i partiet, tidligere presidentkandidat og senator John McCain, gjorde det klart at han trekker sin støtte.

– Donald Trumps oppførsel denne uken, som endte med avsløringen av hans nedverdigende kommentarer om kvinner og hans skryting av seksuelle overgrep, gjør det til og med umulig å tilby betinget støtte for hans kandidatur, skriver McCain i en pressemelding.

Et stort antall republikanske senatorer og guvernører har kommet med lignende uttalelser etter at Washington Post publiserte den kontroversielle videoen fra 2005 fredag.

I opptaket snakker Trump nedsettende om kvinner og skryter av å klå på dem.

Ønsker Pence i stedet

Flere av Trumps kritikere ber ham tre til siden, slik at visepresidentkandidat Mike Pence kan ta over.

Pence har selv tatt avstand fra skandalevideoen og sier at han ble støtt av Trumps ordbruk.

– Jeg godtar ikke hans bemerkninger og jeg kan heller ikke forsvare dem, sa han etter å ha avlyst en planlagt opptreden i Wisconsin lørdag kveld.

Trump beklager

Trump har beklaget videoen og sier at den ikke representerer hans personlighet.

Samtidig har han gjort det klart at det er «null sjanse» for at han kaster inn håndkleet.

Til Washington Post sier han: «Jeg kommer ikke til å trekke meg. Jeg har aldri trukket meg fra noe i hele mitt liv».

– Det er over

Den republikanske strategen Terry Sullivan, som tidligere ledet Marco Rubios presidentkampanje, sier at nå er det over.

– Den eneste gode nyheten er at om 30 dager vil Trump gå tilbake til kun å være en tidligere realitystjerne som Kardashians, og republikanere over hele USA vil slippe å bli bedt om å svare for hans dumheter.

Også Illinois-senator Mark Kirk, Utah-senator Mike Lee og kongressmedlem for Republikanerne, Barbara Comstock ber nå Trump tre til side.

Lørdag samlet et hundretalls Trump-tilhengere seg utenfor presidentkandidatens hovedkvarter og bolig, Trump Tower, i New York.

Aftenposten snakket med flere av dem: - Jeg gir aldri opp støtten til Trump