Statsadvokaten i New York: Trumps stiftelse driver ulovlig

Årsaken er at Trump Foundation ikke har registrert virksomheten hos Charities Bureau, som fører kontroll med innsamlingsvirksomhet. Valgkamporganisasjonen har heller ikke levert noe regnskap, noe de også har plikt til.

Statsadvokat Eric Schneiderman mener derfor at stiftelsen driver ulovlig, skriver New York Times.

Statsadvokaten har også gitt ordre om at alle som er engasjert til å samle inn penger til presidentkandidatens valgkamp, må få beskjed om innsamlingen må opphøre umiddelbart.

Trump har fått en frist på 15 dager til å levere de nødvendige dokumentene.



Presidentkandidaten sa i en første uttalelse at statsadvokat Eric Schneideman har politiske motiver for å gi en slik stoppordre. Men i en uttalelse fra valgkamporganisasjonen heter det at valghjelperne likevel vil samarbeide med myndighetene, slik at formalitetene blir bragt i orden, skriver The Guardian.