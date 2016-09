Statsledere fra hele verden ble møtt med rød løper i Kina. Men ikke Obama.

Kina er kjent for å ikke overlate noe til tilfeldighetene når de arrangerer internasjonale arrangementer.

I forkant av G20-møtet i Hangzhou har myndighetene blant annet sponset reisesjekker til byens innbyggere og bedt fabrikker holde stengt, for at byen skal være strøken når verdens toppledere samles der.

Derfor har det vekket oppsikt at president Barack Obama, i motsetning til en rekke andre statsledere, ikke ble møtt med rød løper da han ankom den internasjonale flyplassen Xiaoshan i byen.

DAMIR SAGOLJ / X90027

Tidligere ambassadør: – Ikke tilfeldig

Storbritannias statsminister Theresa May, Frankrikes president François Hollande, Tysklands forbundskansler Angela Merkel og flere andre statsledere fikk gå ned en flytrapp kledd i rødt, som kineserne hadde gjort klar på forhånd.

Men trappen ble ikke rullet frem da Obamas fly landet, og han måtte derfor forlate flyet via en innebygd trapp bakerst i flyet.

Flere mener at dette ikke er tilfeldig.

– Slike ting skjer ikke tilfeldig. Ikke med kinesere, sier Jorge Guarjado, den tidligere meksikanske ambassadøren til Kina, til The Guardian.

«Kinesisk arroganse»

Guarjado mener kineserne sender et tydelig signal.

– Det er en måte å si «Du vet, du er ikke så spesiell for oss». Det er en del av den nye kinesiske arrogansen. Det er med på å bygge opp kinesisk nasjonalisme. Det er med på å si «Kina står opp mot stormakter», sier han til The Guardian.

Også Kina-ekspert Bill Bishop mener det er tydelig at velkomsten er ment for å latterliggjøre USA.

– Det virker rett og slett som en bevisst fornærmelse. Dette viser tydelig «Se her, vi kan få den amerikanske presidenten til å gå ut fra bakdelen av flyet», sier Bishop til avisen.

Han understreker at man ikke har bevis for at hendelsen var planlagt.

– Det kan selvfølgelig bare være en tabbe, men det ville vært en sensasjonelt stor tabbe med tanke på hvor nøye de planlegger slike arrangementer og særlig noe som G20, sier Bishop.

Obama: - Det skjer mange steder

President Obama har imidlertid forsøkt å avdramatisere hendelsen.

– Jeg vil ikke overdrive betydningen av dette. Dette er ikke den første gangen noe som dette har skjedd og det skjer ikke bare her. Det skjer mange steder, sa Obama på en pressekonferanse søndag.

Obama sa også at USA kommer med en stor delegasjon og at størrelsen på den kanskje var noe overveldene for kineserne.

Kinesisk talsmann til avis: - Amerikanernes beslutning

Etter at spekulasjonene rundt hva som er årsaken til den manglende røde løperen skjøt fart, har en ikke-navngitt kinesisk talsmann sagt til avisen The South China Morning Post at det var amerikanerne selv som bestemte at de ikke ville benytte seg av den rødkledde trappen.

– Kina tilbyr en flyttbar trapp til alle statsledere som ankommer flyplassen, men amerikanerne klaget på at sjåføren av den ikke snakket engelsk og derfor ikke forsto sikkerhetsinstruksjonene fra dem, sier talsmannen til avisen.

– Så Kina foreslo at en tolk kunne sitte ved sjåføren, men amerikanerne avslo tilbudet og insisterte på at de ikke trengte en trapp fra flyplassen, sier talsmannen.