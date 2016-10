Statsministeren gikk etter skatteparadis-avsløring. Nå kan hackere ta makten.

Ifølge de siste meningsmålingene vil rundt én av fem islendinger stemme på partiet som ble etablert for bare fire år siden. Dermed kan Island bli det første landet i verden der et piratparti kommer til makten.

Partiet som kjemper for direktedemokrati via internett, liberalisering av narkotikalovgivningen og bedre beskyttelse av ytringsfriheten, får 20,3 prosent oppslutning på en fersk meningsmåling i avisen Fréttablaðsins, noe som vil gjøre det til det nest største partiet i nasjonalforsamlingen.

Også De venstregrønne, som kan ende opp i en koalisjonsregjering med Piratpartiet, gjør det godt og får 16,4 prosents oppslutning. Aller størst er Selvstendighetspartiet med 25,1 prosent.

Det konservative Selvstendighetspartiet har hatt regjeringsmakten i store deler av etterkrigstiden på Island, men har fått en knekk etter finanskrisen.

Fakta: Partier på Alltinget Selvstendighetspartiet (Sjálfstædisflokkurinn. Konservative), 19 mandater i det utgående Alltinget. Fremskrittspartiet (Framsóknarflokkurinn. Mange likhetstrekk med Senterpartiet i Norge), 19 mandater. Sosialdemokratene (Samfylkingin), 9 mandater. Lys fremtid (Björt fremtid. Sentrumsparti), 6 mandater. De venstregrønne (Vinstrihreyfingin – grænt frambod), 7 mandater. Piratpartiet (Piratar), 3 mandater. (Kilde: NTB)

Raskt gjennombrudd

I 2013 fikk Piratpartiet 5 prosent i parlamentsvalget, og det ble den gangen omtalt som sensasjonelt.

Ifølge NTB er partiets medlemmer en broket samling anarkister, hackere, frihetstilhengere og nettnerder. Politikken vedtas gjennom internettavstemninger, en metode piratene mener også regjeringen burde ta i bruk.

Piratpartiet ønsker grunnleggende endring av det politiske systemet slik at vanlige islendinger i så stor grad som mulig skal kunne foreslå og vedta ny lovgivning.

Samtidig kritiseres partiet for at det ikke har noen politikk på mange områder, og at representantene er politisk uerfarne og naive.

Grunnleggeren er dataprogrammereren og den tidligere WikiLeaks-aktivisten Birgitta Jónsdóttir, men hun er ikke klar for å bli statsminister. Isteden utpekes Katrín Jakobsdóttir, leder av De venstregrønne, som en mulig statsminister en regjeringskoalisjon.

SIGTRYGGUR JOHANNSSON

Opposisjonen vil samarbeide

Islands fire opposisjonspartier sier at de ønsker å samarbeide. TV-kanalen Rúv rapporterer at Piratpartiet, De venstregrønne, sosialdemokratene og sentrumspartiet Lys fremtid har forhandlet om en felles regjeringsplattform i to uker.

Lederne for de fire partiene har ifølge ulike islandske medier uttalt at de har funnet mye som de kan samarbeide om.

«Vi tror at våre partier kan samarbeide, og at vi representerer et tydelig alternativ til den sittende regjeringen. Dette kan gi en ny mulighet for det islandske samfunnet, skrev De venstregrønnes leder Jakobsdóttir på sin Facebook-side.

Stor misnøye

Ólafur Harðarson, professor i statsvitenskap ved universitetet i Reykjavik, forteller at det har vært stor misnøye med de etablerte partiene på Island siden finanskrisen.

– Folk stemmer ikke på Piratpartiet fordi det er Piratpartiet, men fordi de utgjør et alternativ som er ærlige og går mot det etablerte politiske systemet, sier professoren til Berlingske Tidende.

Les historien som felte Islands statsminister: En rik kone, store penger, og et lite selskap i skatteparadiset

SIGTRYGGUR JOHANNSSON

Panama Papers

Årsaken til at det holdes parlamentsvalg lørdag er avsløringene som kom frem i Panama-dokumentene som ble lekket fra advokatfirmaet Mossack Fonseca, noe Aftenposten skrev om i april.

Statsminister Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gikk av etter at det ble avslørt at han selv tidligere, og deretter hans kone, hadde eierskap i et selskap på De britiske jomfruøyene.

Dette skapte ekstra reaksjoner på Island fordi selskapet var en kreditor etter finanskrisen i landet i 2008. Gunnlaugson var en av dem som i etterkant av finanskrisen langet ut mot kreditorene som ville ha penger av Island.

I tillegg til statsministeren måtte tre andre politikere og to pensjonsfond-ledere gå av som følge av Panama Papers.

Bankene kollapset

Finanskrisen i 2008 førte til at den islandske kronen ble halvert i verdi og landets tre største banker kollapset. Aksjemarkedet sank 97 prosent. Etter store demonstrasjoner som fikk navnet Kaserollerevolusjonen, gikk statsminister Geir H. Haarde og regjeringen av. Det var en koalisjon med Selvstendighetspartiet og sosialdemokratene.

Den nye regjeringen besto av Den sosialdemokratiske allianse og De venstregrønne.

Opprydning

Etter finanskrisen i 2008 startet en ryddesjau på Island. Islendingene satte seg selv på en knalltøff hestekur. Kjøpekraften ble kraftig redusert, importen av biler falt 90 prosent, men evnen til eksport ble betydelig forbedret. Etter et drøyt halvår var bankene etablert på nytt.

Den islandske kronen, som halverte seg i verdi, bidro betydelig til at økonomien igjen kom på fote. Den kraftig svekkede kronen gjorde at kjøpekraften ble redusert, konkurranseevnen økte kraftig, eksporten steg mens importen sank.

Reformene strandet

Selv om økonomien igjen kom på fote, ble det lite av den nye regjeringens planer om store reformer. Forhandlingene om et EU-medlemskap førte heller ikke frem.

Statsminister og sosialdemokrat Jóhanna Sigurðardóttir opplevde at populariteten hennes sank som en stein etter at hun fremforhandlet den såkalte Icesave-avtalen. Den innebar at Island skulle tilbakebetale store deler av innskuddene som nederlendere og briter tapte da islandske banker gikk konkurs.

Avtalen var så upopulær at presidenten utlyste en folkeavstemning der Icesave-avtalen ble nedstemt med stort flertall.

Resultatet var at Selvstendighetspartiet igjen kunne innta regjeringskontorene etter valget i 2013, denne gangen med følge av Fremskrittspartiet (ligner på norske Senterpartiet).

– Sosialdemokratene fikk sitt livs sjanse da de kom til makten, men de forsøkte ikke å endre Island og gjøre landet stolt av seg selv igjen. Isteden gikk de til angrep på sine politiske motstandere, fremholder statsvitenskapsprofessor Hannes H. Gissurarson som mener at det er årsaken til at mange velgere nå isteden vender seg mot Piratpartiet.