Statsministeren i Irak: Kampen om å fri Mosul fra IS har startet

Kunngjøringen ble sendt på sendt på riksdekkende fjernsyn mandag morgen lokal tid, like før ettiden natt til mandag norsk tid.

– Tiden for at vi vil seire har kommet og operasjonen om å fri Mosul har startet, sa statsminister Haidar al-Abadi.

– I dag erklærer jeg starten av de seirende operasjonene som vil fri folk fra vold og terrorisme utført av Daesh, fortsatte han.

Daesh er et annet navn på ekstremistgruppa IS.

Han har også kunngjort storoffensiven på Facebook:

Fakta: Mosul Iraks nest største by. Ligger ved bredden av elva Tigris, rundt 400 kilometer nord for hovedstaden Bagdad.

Hadde opprinnelig rundt 2,5 millioner innbyggere, flertallet sunnimuslimer.

Nærmere halvparten av innbyggerne, de fleste fra kristne og sjiamuslimske minoriteter, flyktet da ekstremistgruppa IS tok kontroll over byen i juni 2014.

90 prosent av de gjenværende innbyggerne er sunnimuslimer.

Irakiske regjeringsstyrker og regjeringsvennlig milits støttet av en USA-ledet koalisjon har i lengre tid planlagt en militæroffensiv for å gjenerobre Mosul.

Hjelpeorganisasjoner frykter at en offensiv mot Mosul vil føre til masseflukt og utløse en humanitær katastrofe.

De irakiske styrkene får støtte fra den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Irak.

– Vi er stolte over å være med dere i denne historiske operasjonen, skriver Brett McGurk, som er en del av USAs spesialutsending, på Twitter.

Godspeed to the heroic Iraqi forces, Kurdish #Peshmerga, and #Ninewa volunteers. We are proud to stand with you in this historic operation.

Frykter de humanitære konsekvensene

Det har i lengre tid vært forventet at den irakiske hæren vil starte kampen med å fri Mosul fra IS. De har hatt kontroll over byen siden juni i 2014.

Hvor mange som bor i byen er ikke sikkert, men FN antar at det bor 1,2 millioner der, og de har tidligere advart mot at de humanitære konsekvensene av en offensiv vil bli massive.

Ifølge Reuters kan frigjøringen av Mosul bli den største militæroperasjonen i Irak siden USA invaderte landet i 2003.

Kan ta måneder

Ifølge CNN er det ventet å frigjøringen av byen kan ta uker, om ikke måneder.

Før statsminister Haidar al-Abadi gikk på riksdekkende fjernsyn hadde det kommet flere meldinger om at det i løpet av søndagen har blitt sluppet flygeblader over Mosul med advarsler om at det ville bli iverksatt en offensiv mot byen, som er nest størst i Irak.

Før IS tok kontroll over byen var det nærmere 2,5 millioner som bodde der.

I løpet av helgen har IS blitt jaget fra den syriske byen Dabiq. Dette har ført til at ekstremistgruppa har blitt hånet på Twitter.