I et halvt år sto justisens gudinne foran domstolen i Bangladeshs hovedstad Dhaka. Hun hadde bind for øynene, holdt den kjente vekten i venstre hånd og et sverd i den høyre. Tilpasset de lokale forhold hadde skulptøren Mrinal Haque kledd henne i sari. Men islamistene i Hefazat-e-islam kunne ikke godta henne. De ser nemlig strengt på tilbedelse av gudebilder og mener statuen er u-islamsk.

Kan bli omplassert

I morgentimene fredag fjernet et mannskap med arbeidere skulpturen etter å ha begynt med hamring på sokkelen før midnatt, skriver Daily Star, landets største engelskspråklige avis. En sterkt misfornøyd kunstner var til stede og overvåket arbeidet. Han hadde fått beskjed fra myndighetene om at statuen kunne bli reist på et mindre fremtredende sted i nærheten.

Fikk endret lærebøker

Hefazat-e-islam er en stor pressgruppe for islamisme organisert gjennom en rekke koranskoler i Bangladesh. Gruppen har tidligere markert seg gjennom for eksempel å få til endringer i pensum og lærebøker. Det vakte oppsikt da gruppen i januar i år tilsynelatende fikk gjennomslag for å fjerne 17 dikt og historier som de mente var ateistiske, fra lesebøker.

Fare for terrorisme

Samtidig som ikkevoldelige pressgrupper driver aktivisme, har det i de siste årene også vært en rekke islamistisk motiverte terroraksjoner. 1. juli i fjor drepte fem angripere 24 personer på et bakeri i ambassadestrøket før de selv ble drept. Norsk UD råder til å «utvise aktsomhet» på grunn av «vedvarende fare for terrorangrep».

A.M. Ahad / AP / NTB Scanpix

Vil ha vekk alle statuer

Fredagens fjerning av Fru Justitia utløste en protest med et hundretall demonstranter. Politiet brukte tåregass og vannkanoner mot dem, og fem ble sendt på sykehus.

Senere fredag deltok noen hundre personer i et protesttog arrangert av et islamistisk parti. Oppildnet av seieren mot Fru Justitia krevde de alle statuer i Bangladesh fjernet.

Ville unngå «uheldige situasjoner»

Landets statsminister Sheikh Hasina fra Awami-ligaen, et parti som er uttalt sekulært, sa på et møte i april at hun selv ikke hadde noen sans for statuen. Representanter for partiet hennes understreket imidlertid at beslutningen om å fjerne den var tatt av høyesterett selv, ikke regjeringen.

Riksadvokat Mahbubey Alam sier til Daily Star at landets høyesterettsjustitiarius drøftet saken med sittende og tidligere presidenter og juristtopper. Statuen ble deretter fjernet for å unngå «uheldige situasjoner».