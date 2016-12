Status Quo-gitarist Rick Parfitt er død

Parfitt døde lørdag etter å ha blitt lagt inn på sykehus i Marbella i Spania torsdag, opplyser Parfitts manager og familie i en felles uttalelse.

Parfitt ble innlagt på sykehus i forbindelse med komplikasjoner knyttet til en skade i skulderen.

I løpet av de siste fem tiårene har Status Quo solgt over 100 millioner album. Bandet er blant annet kjent for låtene «Rockin' All Over the World» og «Caroline».

– Vi er virkelig knust over at vi må kunngjøre at Status Quo-gitarist Rick Parfitt har gått bort, heter det i uttalelsen fra familien og manageren.

