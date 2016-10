Stevnemøtet i Istanbul får Vesten til å svette. Putin og Erdogan lover tettere samarbeid.

Mandag møttes de to presidentene Vladimir Putin og Recep Tayyip Erdogan for tredje gang siden august.

Det nye og tettere forholdet mellom Russland og Tyrkia kan få store internasjonale følger.

USAs utenriksminister John Kerry var så bekymret at han lørdag tok opp telefonen og ringte Tyrkia.

At Russland og Tyrkia skulle finne hverandre så raskt, hadde de færreste trodd i våres.

OSMAN ORSAL / REUTERS

Dette snakker Putin og Erdogan om

Den formelle begrunnelsen for Putins besøk var å holde tale på World Energy Congress.

– Å fryse eller redusere oljeproduksjonen er den eneste rette løsningen, sa Putin. Han gratulerte også Erdogan for å ha «stabilisert Tyrkia» etter kuppforsøket.

I tillegg forhandlet Putin og Erdogan seg ferdig om Turkish Stream-prosjektet, som skal sørge for russiske gassleveranser til Sør-Europa.

Presidentene diskuterte også russernes leveranser av atomreaktorer til Tyrkia.

Ellers er det ingen tvil om at Syria var det viktigste temaet for møtet i Istanbul.

MURAD SEZER / REUTERS

Putin og Erdogan kan avgjøre kampene om Aleppo

Mens Putin og Erdogan diskuterte sine planer for krigen, trapper Russland opp sine militære styrker i Syria.

Minst 10 fullastede russiske transportskip har seilt gjennom Bosporosstredet de siste ukene, ifølge Reuters. Nye luftvernmissiler er allerede på plass.

Mandag varslet russerne at de også utplasserer moderne våpensystemer mot ubåter. Hverken de syriske opprørerne eller IS har jagerfly eller ubåter.

USAs viktigste mål er IS-styrkene i Mosul i Irak og IS-hovedkvarteret i Raqqa i Syria. Hovedfokuset til Putin og Syrias president Bashar al-Assad derimot, er å ta Aleppo.

I begge tilfeller spiller Tyrkia en avgjørende rolle.

– For det russiske lederskapet er det viktig å overtale Ankara til å stenge forsyningslinjene til opposisjonen i det østlige Aleppo, skriver den russiske avisen Kommersant.

Kayhan Ozer / TT / NTB Scanpix

Tettere militærteknisk samarbeid

– Vi hadde en veldig effektiv arbeidsdag, sa Erdogan på en pressekonferanse etter møtet.

Både Putin og Erdogan sa at de støttet planen til FNs spesialutsending Staffan de Mistura for Aleppo, uten at det ble konkretisert hva Russland eller Tyrkia vil gjøre utover å «prøve å stoppe blodbadet».

– Vi er enige om at alt må gjøres for at humanitær hjelp kommer frem til Aleppo, sa Putin, som noen dager tidligere la ned veto mot Frankrikes Syria-plan.

Presidentene sa at de diskuterte flere former for tettere «militær-teknisk» samarbeid, blant annet innen forsvarsindustri.

– Vi er enige om å intensivere kontaktene mellom våre militære og våre spesialtjenester, sa Putin.

Putins flørt med NATO-landet Tyrkia

Siden kuppforsøket 15. juli er over 70.000 mennesker arrestert i Tyrkia, blant dem er 7000 militære og offiserer.

Kuppet har ført Putin og Erdogan nærmere – og forverret Tyrkias forhold til USA.

Russiske diplomater vet godt at timingen er perfekt nå for å innlede et tettere forhold.

Flere av de russiske straffetiltakene mot Tyrkia virker fortsatt, og har rammet tyrkisk eksportindustri og turistnæring hardt.

– Erdogan ønsker på sin side å vise sine vestlige partnere at Tyrkia fortsatt kan gå sin egen vei, sier analytiker Andrew Neff ved IKS Energy til nyhetsbyrået AFP.

– Vi er på full fart til å normalisere forholdet, sa Erdogan etter møtet.

dha / TT / NTB Scanpix

Tyrkiske NATO-partnere arrestert og sparket

Mange av de tyrkiske militære og diplomatene som har jobbet nært med USA, NATO og EU, er arrestert eller sparket.

180 generaler, admiraler og høyere militære sjefer er arrestert, og 149 er sparket.

– Mange av disse har vært involvert i NATO-operasjoner, skriver Independent.

Tyrkia har den største hæren i NATO i Europa.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg besøkte Istanbul 9. september for å forsikre seg om at alt fortsatt er som før mellom NATO og Tyrkia.

Hvem overtar makten etter Putin? Det blir en av disse tre. To av dem har de færreste hørt om.

ABDALRHMAN ISMAIL / REUTERS

Russere og tyrkere mot NATO

– Russerne uttrykker ingen motforestillinger mot hva Tyrkia gjør i nordlige Syria, sier analytiker Talha Kose i den Erdogan-vennlige tenketanken Seta til avisen Independent.

– Russerne fokuserer på Aleppo nå, og der skader ikke Tyrkia russernes interesser.

Tyrkia på sin side er dypt kritisk til at USA og NATO – deriblant Norge – samarbeider tett med kurdiske styrker i kampene mot IS. Norge bidrar med spesialstyrker som trener opp erkefienden til tyrkerne, den kurdiske peshmerga-hæren.

– Tyrkia mener det USA gjør i Syria, skader tyrkiske interesser, mener Kose.

SERGEI KARPUKHIN / REUTERS

Stadig tettere mellom Putin og Erdogan

Tonen var litt anstrengt i det første møtet mellom Putin og Erdogan i august i St. Petersburg.

Erdogan måtte først beklage nedskytningen av det russiske jagerflyet.

Samtidig måtte tyrkerne love å etterforske de to flyverne som skjøt ned det russiske jagerflyet i november i fjor, til tross for at de i vinter ble utpekt som nasjonalhelter i Tyrkia.

Nå sitter flyverne i fengsel.

Putin brukte G20-møtet i Kina til å ha samtaler med Erdogan.

DAMIR SAGOLJ / REUTERS

Paris neste?

Etter planen skal Putin til Paris 19. oktober for å åpne et nytt russiske «åndelig senter» i den franske hovedstaden, samt møte den franske presidenten François Hollande.

Etter at Russland la ned veto i FNs sikkerhetsråd mot franskmennenes fredsplan for Syria og fortsatte bombingen av Aleppo, sier Hollande rett ut at han er tvil om det har noen hensikt å snakke med Putin.

– Jeg spør meg selv om det kan komme noe hensiktsmessig ut av et slikt møte. Er det nødvendig? Er det mulig å utøve noe press?, sa Holland til Le Quotidien.