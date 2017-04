Stockholm-terror: Rakhmat Akilov forsøkte å slutte seg til IS i Syria

Den 39-år gamle usbekeren som kapret en lastebil og kjørte inn i en folkemengde i Stockholm forrige fredag, skal ha gjort forsøk på å slutte seg til IS.

I 2015 forsøkte Rakhmat Akilov å ta seg over grensen til Syria fra Tyrkia, skriver Reuters. Han skal da ha blitt stoppet i grensekontrollen og deportert tilbake til Sverige hvor han da kom fra og hadde søkt asyl.

Det er en kilde fra usbekiske sikkerhetsmyndigheter som opplyser om dette til Reuters.

Kilden opplyser i tillegg at usbekiske myndigheter i februar hadde satt Akilov på en liste over personer ettersøkt for religiøs ekstremisme.