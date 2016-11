Stoltenberg: – Tyrkia er en nøkkelalliert

– Tyrkia er en viktig alliert, men også en utsatt alliert, sier Stoltenberg til NTB i forkant av besøket.

Han mener Tyrkias geografiske plassering gjør det til et nøkkelland for NATO: I Svartehavet grenser det til Ukraina og Russland, i sør til Irak og Syria, der samtlige medlemsland i NATO nå deltar i kampen mot IS, og i vest til EU, som har Tyrkia som en helt sentral samarbeidspartner i håndteringen av flyktningkrisen.

– Derfor er det viktig at vi fortsetter å jobbe tett med Tyrkia. Det er også viktig for resten av Europa, sier Stoltenberg.

Håper på åpen diskusjon

NATO-sjefen er søndag i Istanbul, der han både skal møte tyrkiske ledere og delta på NATOs parlamentarikerforsamling.

Stoltenberg tror ikke parlamentarikerne vil holde igjen når de skal diskutere utviklingen i Tyrkia i kjølvannet av kuppforsøket.

– Parlamentarikere fra hele spekteret av politiske partier fra alle NATOs medlemsland deltar. Jeg regner med at det blir en åpen diskusjon med ulike meninger og synspunkter på situasjonen i Tyrkia. Det er noe av poenget med NATO, at det også er en plattform for demokratisk debatt, sier han.

Tyrkia har møtt voksende kritikk i vestlige land de siste ukene. Grunnen er frykt for at kuppoppgjøret i økende grad brukes som påskudd for å kneble legitim politisk opposisjon.

Kuppoppgjør

I jakten på kuppmakerne har Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan gått svært bredt ut. Over 35.000 er pågrepet og 80.000 har mistet jobbene sine etter anklager om at de har støttet predikanten Fethullah Gülen og hans bevegelse, som mistenkes for å stå bak kuppforsøket.

Journalister, akademikere og parlamentarikere er alle blitt pågrepet, mistenkt for terrorforbindelser.

Samtidig går debatten høyt i landet om gjeninnføring av dødsstraff, mens dialogen mellom Tyrkia og EU er nær frysepunktet.

Stoltenberg påpeker på sin side at Tyrkia har rett til å straffeforfølge dem som står bak det mislykkede kuppet, men at landet må vise respekt for rettsstatens prinsipper.

Tyrkere søker asyl

De tyrkiske utrenskningene etter det mislykkede kuppet har også rammet Tyrkias stab i NATO.

Tyrkia har hjemkalt et stort antall offiserer, og flere er også blitt straffeforfulgt etter hjemkomsten, mistenkt for delaktighet i kuppforsøket. Arbeidet med å erstatte dem går langsomt.

Samtidig har flere tyrkiske offiserer som er utstasjonert i NATO-land, søkt asyl der, bekrefter Stoltenberg. Han sier asylsøknadene vil bli behandlet nasjonalt i landene det er snakk om.