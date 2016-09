Stoltenberg ga Trump svar på tiltale

Den republikanske presidentkandidaten kom inn på NATOs kamp mot terror i debatten mot Hillary Clinton mandag kveld. Trump mente NATO har trappet opp sin kamp mot terror på grunn av hans egen kritikk av forsvarsalliansen på dette feltet.

Stoltenberg fikk spørsmål om uttalelsene etter NATOs forsvarsministermøte i Bratislava i Slovakia. Han listet da opp hva alliansen har gjort i kampen mot terror, blant annet gjennom sin operasjon i Afghanistan og i kampen mot ekstremistgruppen IS.

– Men dette er noe som har vært planlagt og diskutert lenge, og som ikke er et resultat av den amerikanske valgkampen, sa Stoltenberg, og la til at NATO har vært fokusert på kampen mot terror i mange, mange år.

Trump, men også mange andre amerikanske politikere, mener imidlertid USA må ta en for stor del av alliansens utgifter.

Stoltenberg understreket for sin del at NATO er viktig også for USA, og at den eneste gangen alliansen har brukt artikkel 5 om felles forsvar, var etter 11. septemberangrepene i USA.