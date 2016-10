Stoltenberg skulle hylle falne helter - endte i flause

Stoltenberg var vertskap under den høytidelige åpningen av en ny utstilling i NATOs hovedkvarter i Brüssel mandag.

Den markerer en av de viktigste hendelsene i NATO-landet Ungarns historie: Den folkelige oppstanden mot kommunistregimet i 1956.

Da Stoltenberg holdt tale, klarte han å holde tungen rett i munnen, men da den norske eks-statsministeren skulle skrive en hilsen til de falne i en minnebok, gikk det galt.

Årstallet alle i Ungarn husker, 1956, ble til Stoltenbergs eget fødselsår 1959 da han skulle underskrive hyllesten av de falne, som hadde gjort «det ultimate offer».

Får medieomtale i Ungarn

Signeringstabben har fått oppmerksomhet i Ungarn, og ble tirsdag omtalt i nettutgaven til avisen Magyar Nemzet.

De har også publisert et bilde av Stoltenberg-tabben både i artikkelen og på Twitter.

«Han beklager dette»

Da Aftenposten kontaktet Soltenbergs rådgiver Stein Hernes tirsdag ettermiddag, var han ikke kjent med Stoltenbergs tabbe.

Etter å ha fått tilsendt en lenke til den ungarske avisen på SMS, tikket imidlertid etter kort tid dette svaret inn fra Hernes:

«Stoltenberg holdt i går en tale under et arrangement på Nato for å minnes oppstanden i Ungarn i 1956. I talen nevnte han 1956 flere ganger, men han skrev dessverre feil årstall i minneboken. Han beklager dette.»

Stalins død utløste tøværsperiode

Oppstanden i Ungarn kom tre år etter at Sovjetunionens diktator Josef Stalin døde i 1953. Det førte til en tøværsperiode i både Ungarn og Sovjetunionen.

Og høsten 1956 utviklet en studentdemonstrasjon 23. oktober seg til en folkeoppstand med krav om politisk frihet og økonomiske reformer. Det kom også krav om at sovjetiske tropper stasjonert i landet skulle trekkes ut.

Rundt 20.000 ble drept

I løpet av noen hektiske dager ble blant annet det hemmelige politiet oppløst og flerpartisystemet gjeninnført. Men Sovjetunionen slo hardt tilbake. Ifølge Det store norske leksikon ble ca. 20 000 drept, mens mer enn 200 000 ungarere flyktet fra landet.

«Samtidig med sin militære intervensjon innsatte russerne en ny regjering med Kádár som ministerpresident», skriver Det store norske leksikon.