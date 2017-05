Stor spenning til Donald Trumps tale for muslimske ledere i Saudi-Arabia

I sin tale i Saudi-Arabia søndag kommer Trump til å oppfordre lederne i regionen til å «fordrive terrorister fra deres hellige steder», ifølge et taleutkast som nyhetsbyrået AP har fått tilgang til.

Ifølge BBC forventes det at Trump vil be om at samarbeidet og støtten til amerikanernes kamp mot IS styrkes.

Ifølge CNN er det Stephen Miller som har hatt hovedansvaret for talen. Miller er mannen som skrev Trumps tale i forbindelse med det svært kontroversielle innreiseforbudet fra muslimske land i januar.

31 år gamle Miller er, sammen med Steve Bannon, Trumps viktigste rådgiver i spørsmål om immigrasjon. Ifølge CNN har Miller, i likhet med Bannon, en lang historie når det gjelder negativ omtale av muslimer.

Tidligere denne uken sa Trump at han ønsker å utfordrere muslimer i Saudi-Arabia til å «bekjempe hat og ekstremisme, samt omfavne en bedre fremtid». Presidenten uttalte også at «vi må stoppe radikal islamistisk terorisme».

Frykt for upassende språkbruk

Trump må trå varsomt når han skal snakke til 40–50 ledere av muslimske land. Det hvite hus varsler en inspirerende og samlende tale. Det er forventet at presidenten skal be regjeringene i regionen om å gjøre mer for å stoppe religiøs intoleranse og ekstremisme.

Det er knyttet stor spenning til utfallet: Dersom Trump holder seg til manus og fremstiller sin administrasjon som støttende og kollegial, samt unngår upassende språkbruk, kan utfallet bli et helt annet

Men dersom Trump bruker uttrykk som «radikal islamistisk terrorisme», som han tidligere har gjort, eller benytter seg av en frekk, autoritær tone, er det forventet at talen ikke vil slå spesielt godt an.

Islam er et svært sensitivt tema i Saudi-Arabia. Mange kommer til å følge Trumps tale med et kritisk blikk.

Tok første utenlandsreise til Saudi-Arabia

Mens amerikanske presidenter pleier å legge sin første utenlandsreise til Canada eller Mexico, valgte Trump å starte sin reise i Saudi-Arabia. Det var neppe tilfeldig.

Under valgkampen snakket han om viktigheten av å bekjempe terrorisme, og ved å besøke landet der islams helligste steder ligger, vil han ta til orde for samarbeid i den muslimske verden i kampen mot terrorisme.

Etter besøket i Saudi-Arabia drar Trump videre på sin åtte dager lange reise til Israel og Palestina, og deretter til Vatikanet, før han setter kursen mot NATO-toppmøtet i Brussel og til slutt G7-møtet i Italia.