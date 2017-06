Storbrann i 27 etasjer høy boligblokk i London

Flere mennesker behandles for diverse skader, skriver London-politiet på Twitter.

Omkring 200 brannfolk, 44 brannbiler og rundt 20 ambulanser er på stedet.

Brannen skjer i en boligblokk i nærheten av Notting Hill. Bilder fra stedet viser atore flammer på den ene siden av bygningen.

The Guardian skriver at vitner på stedet kan høre folk rope om hjelp fra bygningen. Et annet vitne forteller til avisen at hun så noen hoppe fra bygningen.

Ifølge BBC har øyenvitner sagt at de har sett lys som kan være lommelykter, som blinker på toppen av bygningen.

– Det ser forferdelig ut. Jeg har aldri sett noe lignende. Det er en enorm brann, sier et øyenvitne til BBC.

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Toby Melville / Reuters / NTB scanpix

Celeste Thomas / AP / NTB scanpix

Ekstreme forhold

Visebrannmester Dan Daly i London sier til Sky News at brannmannskapene arbeider med røykdykkerutstyr under ekstremt vanskelige forhold for å kjempe mot flammene.

Øyenvitner beskriver kaotiske scener i gatene der beboere forsøker å finne hverandre etter evakueringen. I bakgrunnen høres knitringen fra flammene og lyden av bygningsbiter som faller til bakken.

Ifølge bydelsmyndighetene er bygningen fra 1974, men den ble nylig pusset opp for over 100 millioner kroner, skriver The Guardian. Det er 120 leiligheter i blokken.

AP / NTB scanpix

Londons ordfører, Sadiq Khan, skriver på Twitter:

– Stor hendelse på Grenfell Tower i Kensington. 40 brannbiler og 200 brannmenn på stedet. Følg brannvesenet for oppdateringer.

Brannvesenet opplyser at bygningen har 27 etasjer, og at brannen er fra 2. etasje og helt til toppen av bygget. De fikk melding om brannen rundt klokken 1.15 natt til onsdag.