Storbritannia er «nervesenteret» for jihadistiske terrorister i hele Europa

– Uansett hvor angriperen har funnet sine meninger, så var det i hvert fall ikke her, sier Aznar Mahmoud.

Aftenposten treffer ham utenfor Didsbury-moskeen, der den mistenkte angriperen pleide å gå. Onsdag morgen var moskeen voktet av et lite oppbud av politifolk. Det var imidlertid ingen til stede som kunne uttale seg på vegne av menigheten. Aftenposten traff Mahmoud utenfor. Drosjesjåføren pleier å gå til fredagsbønn her, men han kjente ikke Salman Abedi, mannen som er identifisert som selvmordsbomberen i angrepet mandag.

Han avviser imidlertid på det sterkeste at Abedi kan ha blitt ledet på ville veier i Didsbury.

– Imamen snakker alltid om faren ved radikalisering. Alltid, sier Mahmoud, og påpeker at moskeen ikke har noen hemmeligheter.

– Her kan alle som vil komme inn og snakke med imamen og andre.

Jobbet i moskeen

Både Salman Abedis bror Ismael og hans søster Jomana skal ha jobbet i Didsbury-moskeen, ifølge The Financial Times. En av moskeens forstandere, Fawzi Haffar, sier til FT at de ikke vet hvem Abedi er.

– Vi har aldri sett ham. Faren ba her, men han er i Libya, sier Fawsi til FT. Også han understreker at de slår hardt ned på radikalisering.

– Jeg tilhører en gruppe som rådgir politiet. Vi vil ikke ende opp med ekstremister og er svært forsiktig med hvilke imamer vi ansetter.

Mens moskeen i Manchester er ikke kjent som et knutepunkt for jihadister, har Storbritannia flere byer med islamistiske miljøer som i lang til har vært knyttet til internasjonale terrornettverk. Politiet i Manchester sa onsdag at de etterforsker et nettverk i forbindelse med terrorhandlingen mandag.

Både Luton og Birmingham har i årevis vært rekrutteringsdrivhus for ekstremister. Moskeer og imamer i disse byene har spilt en betydelig rolle i å inspirere og rekruttere terrorister som senere har utført angrep både innenfor og utenfor Storbritannias grenser.

Storbritannia er «et nervesenter for jihad»

Islamsk ekstremisme er et økende problem i Storbritannia, og flere har uttrykt bekymring for utviklingen de siste årene. Seniorforsker Petter Nesser kaller landet et «nervesenter» for ekstremismen i Europa – det er landet for ideologisk ledelse, rekruttering og propaganda.

Det aller meste av jihadistisk terror i Europa, gjennomføres av forgreninger som springer ut av Storbritannia, forteller Nesser.

– Det er et stort miljø med hundrevis av militante ekstremister i Storbritannia, sier Nesser, som er tilknyttet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Landet var lite rammet av jihadistterror før 2005, men siden den gang har det vært flere angrep og mange avvergede terrorplaner.

Petter Nesser mener en viktig nøkkel til å forstå den europeiske jihadismen er å se på lederfigurene og forbindelsene mellom ulike miljøer i Europa.

Ett eksempel er at nettverket bak terroren i Paris og Belgia møtte britiske ekstremister før angrepet, ifølge FFIs kartlegging av angrep i Europa.

Birmingham og Luton

Møtet skal ha funnet sted i Birmingham, som også var hjembyen til Khalid Masood, mannen bak angrepet på Westminster i mars der fem personer mistet livet. Birmingham er dessuten fødestedet til den aller første selvmordsbomberen fra Storbritannia, og stedet hvor det første al qaida plottet ble klekket ut, ifølge The Independent. Det er også hjembyen til islamisten Rashid Rauf, som blant annet skal ha planlagt angrepet på Londonmetroen i 2005.

Også Bury Park-området i Luton er blant de mest kjente hotspotene for ekstremisme i Storbritannia. Avisen The Times skriver at flere som er arrestert for terrorplanlegging, kommer fra Luton, som ligger like utenfor London.

De siste årene har hele familier flyttet herfra til Syria for å slutte seg til IS’ selvoppnevnte kalifat, inkludert en familie på 12 med en liten baby.

De syv mennene som sto bak det verste terrorangrepet i Storbritannia, bombingen av undergrunnen i London i 2005, møttes i Luton. Svenske Taimour Abdulwahab som sprengte seg selv i luften i Stockholm i 2010 ble radikalisert ved en moske i Luton. Og Westminster-terroristen Masood oppholdt seg i Luton da han kom på politiets radar, ved at MI5 etterforsket en gruppe som planla et terrorplot mot en militærinstallasjon.

Fakta: Terror i Storbritannia En al qaida-celle angrep undergrunnen i London 7 juli 2005. Tre av de fire mennene var fra Leeds. En var lærer på en barneskole. 54 mennesker mistet livet. Den britiske soldaten Lee Rigby ble brutalt drept med en kjøttøks på åpen gate i Woolwich sørøst i London i mai 2013. De to drapsmennene, Michael Adebolajo og Michael Adebowale, var begge britiske statsborgere som var født og oppvokst i landet. De hadde konvertert til islam og hadde tilknytning til ekstreme miljøer. Khalid Masood drepte fire sivile og en politimann ved Westminster i London i mars i år. Masood var en konvertitt som blant annet hadde oppholdt seg en periode i Saudi-Arabia, ifølge The Guardian. Han hadde vært i politiets søkelys fordi han hadde løse forbindelser til det ekstreme miljøet.

Økende støtte for ekstremisme

Stadig flere britiske muslimer støtter voldelige ekstremisme. Det skriver regjeringens integreringsleder Dame Louise Casey i en rapport om integrering som ble publisert i desember. Hun kaller utviklingen for «bekymringsfull». Rapporten ble skrevet på oppdrag fra statsministeren og innenriksministeren.

Casey skriver at det er flere grunner til den økende støtten, deriblant sosioøkonomiske faktorer som fattigdom, manglende utdannelse og islamhat, men også en voksende misnøye med vestlig politikk i muslimske land.

«Vi fant en økende følelse av misnøye blant deler av den muslimske befolkningen, og en sterkere følelse av identifisering med skjebnen til ‘ummah’ – det globale muslimske samfunnet», skriver Casey i rapporten.

Hun påpeker at ekstremister promoterer dette offer-narrativet, og bruker det til å rekruttere britiske muslimer.

Casey-rapporten etterlyser mer åpenhet fra imamer og moskeer. De religiøse lederne føler seg stigmatisert og mistenkeliggjort og svarer med å være defensive og lite interessert i samarbeid med staten, skriver Casey.

«Nå, mer enn noensinne, må moskeene og deres ledere være åpen og transparent til samfunnet rundt, for å bryte ned mistenksomhet og bygge opp tillit,» skriver Casey.

Mange fremmedkrigere

Rundt 850 fremmedkrigere har reist til Irak og Syria fra Storbritannia, ifølge britiske myndigheter. Halvparten av dem har siden kommet tilbake, ifølge BBCs kartlegging av miljøet.

Mange britiske ekstremister har snakket varmt om å slutte seg til IS.

– Mange som ble rekruttert og har fartstid fra al-Qaida, er nå i IS. Det er ulike årsaker til det. Men lederne Anjem Choudary og Omar Bakri Muhammad har sverget troskap til IS, sier Nesser.

De to ledet den ekstreme gruppen Al-Muhajiroun. Etter terrorangrepet i London 7. juli 2005, ble gruppen forbudt. Bakiri ble utvist fra Storbritannia og flyttet til Libanon. I 2010 ble Islam4UK, ledet av Choudary og en direkte videreføring, også forbudt av britiske myndigheter. Choudary selv ble i fjor dømt til fengsel i fem og et halvt år for å ha støttet IS.

Til Aftenposten har Choudary tidligere sagt at han er en mentor og rådgiver også for norske islamister.

Fakta: Muslimer i Storbritannia 4,5 prosent av befolkningen i Storbritannia er muslimsk. Det utgjør 2,8 millioner mennesker, ifølge den ferskeste folketellingen, som er fra 2011. Antall muslimer vokste med 72 prosent fra 2001 til 2011. I 2001 bodde det 1,6 millioner muslimer i landet. Det er anslått at det er over 2000 moskeer i Storbritannia, en sterk vekst de siste årene. I byene Blackburn, Birmingham, Burnley og Bradford er det bydeler som har mellom 70 prosent og 85 prosent muslimsk befolkning. Fire prosent av britiske muslimer sympatiserer med selvmordsbombere og terrorister, viser en spørreundersøkelse fra april 2016. Undersøkelsen er utført i områder med stor muslimsk befolkning. KILDE: The Casey Review Report

Ekstremistene «gjemmer seg godt»

På utsiden av Didsbury-moskeen henger en stor plakat som inviterer folk "som vil lære om islam og være sosiale" til å komme til forfriskninger søndagsettermiddager. Moskeen ligger forholdsvis nær boligen der den antatte terroristen bodde sammen med familien.

Aznar Mahmoud tror de ekstreme gruppene med islamister må være «få og godt gjemt under radaren». Selv vet han ikke om noen. Mistenker man noen, bør mistanken rapporteres til politiet, synes han.

– Det er vanskelig – og forferdelig at så mange barn ble myrdet, sier Mahmoud.