Storbritannia fremskynder Brexit-prosessen

Da vil landet utløse Lisboa-traktens artikkel 50, som åpner for at et land kan forlate EU.

Det avslører statsminister Theresa May i et intervju med den politiske journalisten Andrew Marr, som har et eget program i BBC.

– Når artikkel 50 er utløst vil det bli enklere å forhandle. Det er viktig for Storbritannia og Europa at vi løser dette på en best mulig måte, slik at det blir en jevn overgang, sier hun i intervjuet.

Fakta: Brexit 23. juni stemte 51,9 prosent av britene for at Storbritannia skal forlate EU.

Finansmarkedene verden over reagerte negativt på utfallet av folkeavstemningen. Det britiske pundet falt til sitt laveste nivå siden 1985.

13. juli overtok konservative Theresa May som statsminister etter David Cameron, som trakk seg på grunn av resultatet i avstemningen. May støttet ikke Brexit, men har slått fast at en ny avstemning ikke kommer på tale.

David Davis har fått det nye vervet som minister for utmelding av EU. Den profilerte ut-forkjemperen Boris Johnson er ny utenriksminister.

May sier nå at artikkel 50 i Lisboa-traktaten vil bli utløst innen utgangen av mars 2017. Når artikkelen er aktivert, har partene to år på seg til å bli enige om en avtale før utmeldingen trer i kraft. Kilde: NTB

– Makt og myndighet tilbake

Annonseringen av når utmeldingen starter, skjer i forbindelse med det årlige landsmøtet i Det konservative partiet, som starter i dag, lørdag.

I forbindelse med landsmøtet har hun også blitt intervjuet av Sunday Times.

– Utmeldingen vil markere første steg i prosessen mot at Storbritannia kan bli et uavhengig og selvstyrt land igjen, sier May til avisen.

– Dette vil gi våre folkevalgte i landet makten og myndigheten tilbake, sier hun.

To års prosess

Fra artikkel 50 utløses, igangsettes den to års lange prosessen med å forlate EU. EU og Storbritannia kan også bli enige om at prosessen kan pågå i lengre tid.

På denne tiden vil deler av EUs lovgivning bli implementert i britisk lov, og eventuelle unødvendig lovgivning vil bli fjernet.

Ifølge BBC vil hun under landsmøtet komme med en tale om Brexit, og dermed vil det komme mer om hennes planer om hvordan landet skal forlate EU.

Omfattende forhandlinger

Akkurat hva som vil være tema under forhandlingene under utmeldingsprosessen, ønsker ikke partiet å gå inn på.

Disse forhandlingene vil ikke skje foran offentligheten, sier Patrick McLaughlin, partiformann i Det konservative partiet, ifølge BBC.

– Vi vil ikke si nøyaktig hva vi vil forhandle om, men når forhandlingene er avsluttet vil vi si hva vi har oppnådd og hvordan vi har oppnådd det, sier han.

– Det å gi løpende kommentarer om hver eneste setning og avsnitt vil være latterlig, sier han, ifølge kanalen.

Halvparten synes Brexit-håndteringen er dårlig

I forbindelse med landsmøtet er det publisert en rekke meningsmålinger, blant annet om hvordan de har håndtert Brexit.

Ifølge målingen YouGov har utført for The Times mener halvparten av britene at May og regjeringen har håndtert dette dårlig. 16 prosent er fornøyd.

Samtidig gir 46 prosent uttrykk for at hun har gjort en god jobb i løpet av de to månedene hun har vært statsminister, siden hun tok over for David Cameron.

