Storbritannias May vil danne regjering med støtte fra nordirske nasjonalister. Historien viser at det neppe går bra.

Kritikken mot statsminister Therasa May øker etter at det konservative partiet gikk på en valgsmell. Britiske medier er nådeløse i sin kritikk av statsministeren, og det skal være økende misnøye i hennes eget parti.

Ifølge NTB skal kilder i partiet ha nevnt utenriksminister Boris Johnson, innenriksminister Amber Rudd og Brexit-minister David Davis som mulige arvtagere. Alle tre er med i Mays nye regjering som lørdag skulle møtes for første gang etter valget, og det er ventet at statsministeren vil skifte ut flere statsråder.

May skrev ut nyvalg tre år før tiden fordi hun ville øke de konservatives knappe flertall i nasjonalforsamlingen før de krevende Brexit-forhandlingene med EU. For få uker siden ledet partiet stort på meningsmålingene, men resultatet av torsdagens valg var at de konservative mistet flertallet i nasjonalforsamlingens underhus.

Meningsmålerne, velgerne og samtlige partier. Alle er tapere i det britiske valget.

Støtte fra nordirske nasjonalister

Statsministeren vil ikke trekke seg etter valgnederlaget, men isteden vil hun danne en mindretallsregjering med støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP. De konservative fikk 318 av de 650 representantene i Underhuset, åtte for få til å danne en flertallsregjering. DUP fikk ti plasser.

May forhandler nå med DUP om hvordan en samarbeidsavtale skal bli, men det er allerede klart at de to partiene ikke vil danne en flertallsregjering. Isteden er det to alternativer samarbeidsformer de nå forhandler om, ifølge britiske medier:

Et samarbeid fra sak til sak der DUP-representantene lover å støtte regjeringen i tillitsvotum, blant annet når regjeringen legger frem sitt program under Dronningens tale til parlamentet. Etter planen skal den holdes 19. juni. Til gjengjeld vil regjeringen love å gjennomføre noe av DUPs politikk.

En mer omfattende samarbeidsavtale der de to partiene blir enige om flere saker selv om DUP ikke blir en del av regjeringen.

CLODAGH KILCOYNE

Svake og kortvarige

Storbritannia har hatt flere slike mindretallsregjeringer opp gjennom historien, men felles for dem alle er at de er svake, får gjennomført svært lite og at de kollapser etter bare noen måneder, skriver tidsskriftet The Economist og BBC.

Sist gang var John Majors regjering i 1996–1997 og Harold Wilsons regjering i 1974. Majors regjering måtte kaste inn håndkleet og skrive ut nyvalg etter bare fem måneder, mens Wilson klarte seg som statsminister i et halvår før mindretallsregjeringen kollapset.

I desember 1923 tapte den konservative partilederen Stanley Baldwin valget, men han dannet likevel en mindretallsregjering. Den varte i kun et halvår. Etterfølgeren – Labour-lederen Ramsay Macdonald – fikk ti måneder som statsminister med en mindretallsregjering.

Brexit kan bli utfordrende

En utfordring for samarbeidet mellom de konservative og DUP er at May konsekvent har ønsket en hard Brexit der Storbritannia bryter tydelig med EU. DUP har imidlertid talt for en mykere EU-utmelding. DUP er et konservativt, protestantisk parti som støtter utmeldelsen fra EU, men som samtidig vil ha en «myk» grenseovergang mellom Nord-Irland og EU-landet Irland, skriver NTB.

Det har også markert seg som motstander av likekjønnede ekteskap.