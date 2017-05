Oppløsningen betyr at Storbritannia nå formelt ikke lenger har noen folkevalgte lovgivere. De 650 ledige setene i Underhuset vil bli fylt når utfallet av valget 8. juni er klart.

May har valgt denne datoen for nyvalg som del av forberedelsene i arbeidet med å melde landet ut av EU. Det var sist valg i Storbritannia i 2015. May har argumentert med at et nyvalg nå vil styrke hennes konservative parti og dermed landets ståsted i brexit-forhandlingene med EU.