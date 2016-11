Store snømengder skaper kaos i Sverige

– Det er mange som sklir og skader seg. Fremkommeligheten i trafikken har også vært et problem for oss, sier sjeflege Anna Nergårdh. Hun forteller at ambulansene sliter med å komme fram, men at det foreløpig ikke har ført til farlige situasjoner.

I tillegg er Uppsala og Södermanland inne i landet og hele Gävleborgkysten nord for den svenske hovedstaden rammet av snøværet, melder TT.

Også flytrafikken fikk merke vinterværet. Arlanda varsler på sin hjemmeside at en rekke avganger og ankomster er innstilt eller forsinket.

Uregelmessig trafikk med større forsinkelser og stengte holdeplasser på grunn av snø og hålke var standardbeskjeden som møtte bussreisende i Stockholm-regionen onsdag morgen. Enkelte steder stanset busstrafikken helt opp, og trikkene hadde også store problemer, skriver Dagens Nyheter.

Trafikanter i regionen som ble hardest rammet, ble bedt om å ikke legge ut på veien uten godkjente vinterdekk. Politiet i regionen melder om mange singelulykker og kollisjoner, de fleste i Skåne.

I løpet av formiddagen ble varselet fra det svenske meteorologiske instituttet [SMHI](http://www.smhi.se/ \l ws=wpt-a,proxy=wpt-a,geonameid=2673730) utvidet til også å gjelde Västernorrland. Instituttet meldte at det vil falle ytterligere 5 til 10 centimeter snø i løpet av dagen, men at det vil avta utpå kvelden og bevege seg nordvest over Sverige. (©NTB)