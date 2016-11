Storhamstrer overlevelsesmat i USA - frykter at valgkaos utløser dommedag

Det er slett ikke uvanlig at salget av overlevelsesmat går til himmels i USA ved valg eller naturkatastrofer. Men selskapet My Patriot Supply har aldri opplevd en slik pågang som de gjør nå.

Tredobling av salget

Markedsføringsdirektør Keith Bansemer forteller til TV-kanalen NBC News at «dette er mye mer intenst enn hva vi så i 2012». Da opplevde My Patriot Supply en dobling av salget. Nå opplever de derimot en tredobling.

– Alle som kan er satt til å bemanne telefonene, sier Bansemer.

– Vi er overveldet, sier han.

Pasta primavera er på menyen

Maten de selger er pakket i plastbøtter eller små containere. Innholdet er gjerne tørket eller frysetørket og forseglet i såkalte Mylar-pakker med samme standard som det amerikanske forsvaret. Utvalget inkluderer blant annet pasta primavera, rissuppe og sjokoladepudding.

I USA er det en egen TV-serie på National Geographic Channel som heter Doomsday Preppers, og som viser mennesker som forbereder seg på å overleve dommedag. Serien staret i 2011 og snart kommer sesong fem. Mange av de gamle episodene, som denne, er tilgjengelig gratis på internett.

Wal-Mart vil ha sin del av markedet

Det er ikke bare spesialbutikker som My Patriot Supply som selger overlevelsesmat. Selv de store supermarkedkjedene Wal-Mart og Costco, hvor det koster 114,99 dollar for en måneds forsyninger med 390 porsjoner, har kastet seg på overlevelsesbølgen.

NBC News forteller at de som kjøper overlevelsesmat blant annet er lærere, mødre og finansfolk. TV-kanalen har snakket med «Frederick Reddie», som bruker pseudonym fordi han ønsker å beskytte maten fra sultne naboer hvis Trump vinner.

Da tror han at byfolk vil gjøre opprør og at det vil bli innført unntakstilstand som følge av at butikker blir plyndret og satt i brann.

«Frederick Reddie» er også bekymret for at en Clinton-seier kan skape problemer i form av væpnet konflikt med Russland og tredje verdenskrig i 2017.

