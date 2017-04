Like før landsmøtet sendte en av partiets to ledere Frauke Petry ut et budskap pr. video: Hun er ikke aktuell som partiets toppkandidat til valget 24. september.

Samtidig har hun med seg et forslag om at Alternative für Deutschland må avgrense seg klart mot rasisme og nynazisme. Partiet må ikke velge veien som omtales som «fundamentalopposisjon», men legge seg på en realpolitisk linje.

Den andre partilederen, Jörg Meuthen, synes Petrys ønske om å sette en tydelig grense mot ytre høyre er unødvendig. Nestleder Alexander Gauland sier til Frankfurter Allgemeine Zeitung at Petry med dette skaper inntrykk av en partisplittelse som ikke finnes. Han ber henne trekke forslaget.

WOLFGANG RATTAY / X00227

Personlig maktkamp – eller ideologisk strid?

Petry regnes som en av de mer moderate i AfD, men hvorvidt uenigheten i partiet er av ideologisk art eller egentlig en personlig maktkamp er ikke lett å bli klok på.

En kommentator i Süddeutsche Zeitung skriver for eksempel at Petry bruker høyre-venstre-motsetningen som et rent taktisk maktmiddel.

«Hun kjemper mot spøkelser hun selv har fremkalt», mener kommentatoren.

Han påpeker også at selv om hun gir avkall på toppkandidaturet frem mot valget, vil hun inn i Forbundsdagen og kjemper for å bli fraksjonsleder der. Hun har heller ingen planer om å gi opp partiledelsen.

Enkelte i partiet hevder at Petry lar seg influere for mye av sin nye ektemann Marcus Pretzell, som leder partiavdelingen i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Ytre høyre mot ytre venstre. Dette er «marerittscenarioet» som kan ryste Europa.

Et eksempel på at uenigheten i partiet virker som en mer ideologisk høyre-venstre-splittelse er saken rundt Björn Höcke, lederen av partiet i delstaten Thüringen.

Etter en omstridt tale i Dresden der Höcke mente at tyskerne bør få et mer positivt bilde av sin egen historie og kalte Holocaust-minnesmerket i Berlin et «skammens minnesmerke» forsøker Petry og hennes støttespillere å få ham kastet ut av partiet. Begrunnelsen er at han står for nær nazistiske strømninger.

Uttrykte forståelse for Breiviks handlinger

Landsmøtet skal både velge toppkandidater og bli enige om et program frem mot valget. Flere kommentatorer spekulerer i om det går mot en ny splittelse, slik partiet opplevde for to år siden. De gjør det også dårligere på meningsmålinger enn i fjor, og ligger på mellom 8 og 11 prosent.

Alternative für Deutschland sliter for øvrig med at det stadig dukker opp medlemmer med ekstreme standpunkter.

Sist ut er Jens Maier, en dommer som står på annenplass på valglisten i delstaten Sachsen. Ifølge en artikkel i Der Spiegel har han sagt at Anders Behring Breivik handlet ut fra fortvilelse. Europas multikulturalisme og masseinnvandringen av «kulturfremmede» kan jo gjøre en vanvittig, lyder resonnementet bak.

Om dette betyr slutten på Maiers politiske karrière, eller om han fortsatt vil bli stående på en listeplass som kan føre ham inn i Forbundsdagen er foreløpig uklart.

WOLFGANG RATTAY/REUTERS

4000 politifolk på plass

Byen Köln forbereder seg på en hard helg: 50.000 demonstranter, 4000 politifolk og 600 landsmøtedeltagere sitter klare. Lørdag er fem ulike demonstrasjoner planlagt. Politiet regner med at noen hundre av demonstrantene kan tenkes å bruke vold.

Borgermesteren selv deltar med appell på torget.

– For meg er AfDs avgjørelse om å holde landsmøte i Köln en klar provokasjon, sier Henriette Reker til lokalavisen Kölner Stadt-Anzeiger.

Hun begrunner uttalelsen med at Köln både står for og lever etter verdier som toleranse og åpenhet.

Den partipolitisk uavhengige Reker ble kjent over hele Europa da hun ble knivstukket av en høyreekstremist under valgkampen i 2015.