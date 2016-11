Supermodell, forretningskvinne og snart presidentdatter: Ivanka Trump (35) kan bli den virkelige førstedamen i USA.

I sommer fikk Melania Trump stor oppmerksomhet da det republikanske partiet holdt sitt landsmøte og valgte Donald Trump til presidentkandidat. Talen hennes om ektemannen fikk stor applaus, men den stilnet raskt da det viste seg at flere av avsnittene var en kopi av Michelle Obamas store tale fra 2008.

Den slovenske supermodellen snakker gebrokkent engelsk, og ifølge avisen The New York Times skal hun mislike sterkt å stå på scenen.

Istedenfor har det vært Trumps datter, Ivanka, som har fulgt faren i valgkampen. Selv da 35-åringen var høygravid med sitt tredje barn, reiste hun rundt fra by til by for å tale på valgkamparrangementer og kapre velgere. Enkelte dager holdt hun fem taler, ifølge BBC.

Evan Vucci / AP / NTB Scanpix

Stedfortrederkone

Vanity Fair har beskrevet henne som «stedfortrederkone», og broren Donald junior fremholder at hun er Donald Trumps favorittbarn og omtaler henne som «pappas lille jente».

På et TV-program i 2006 bemerket Donald Trump at datteren har en «veldig fin kropp».

– Hvis Ivanka ikke var datteren min, ville jeg kanskje ha gått ut med henne.

Charles Krupa / AP / NTB Scanpix

Stort ansvar

Ivanka Trump er visepresident for utvikling og oppkjøp i Trumps forretningsimperium, og familien har sagt at hun og de to brødrene kommer til å styre butikken fra New York mens faren er president.

Angivelig liker Trump å detaljstyre forretningene sine, men datteren Ivanka skal ha fått langt større frihet til å fatte selvstendige beslutninger enn det noen andre direktører i selskapet har.

Ifølge The New York Times skal Ivanka hatt ansvaret for noen av Trump-organisasjonens største oppkjøp og forretningsavtaler.

Som 16-åring ble hun modell, og hun har hatt stor suksess med en egen kolleksjon med klær, sko, vesker og smykker som bærer hennes eget navn.

Kun datter

I et intervju med TV-programmet 60 Minutes for en ukes tid siden sa Ivanka Trump at hun ikke ville få noen formell posisjon i presidentadministrasjonen.

– Jeg skal bare være en datter, men jeg har sagt i valgkampen at jeg har sterke meninger om visse saker. Disse sakene vil jeg kjempe for.

Ivanka og ektemannen Jared Kushner (35) er imidlertid oppnevnt til Trumps såkalte overgangsteam som er ansvarlige for å finne hvem som skal jobbe i den påtroppende presidentens administrasjon og organisere den politiske dagsordenen i oppstartsfasen.

Loven forbyr familiemedlemmer

USA har en egen lov som forbyr presidenten å ansette familiemedlemmer i administrasjonen. Likevel er det liten tvil om at Ivanka og ektemannen har stor innflytelse over Donald Trump.

Den stillferdige svigersønnen, Kushner, styrer mye i bakgrunnen, og Trump skal angivelig ønske at han skal jobbe i Det hvite hus. Den strenge loven setter trolig en stopper for det.

Vanity Fair skriver at Ivanka Trump og Jared Kushner har mer makt enn noen presidentdatter og -svigersønn tidligere har hatt.

Trøbbel i Trump-tårnet: Den vriene jobben med å plukke gode folk

John Minchillo / AP / NTB Scanpix

Stor innflytelse på faren

En sentral kilde i Trumps valgkampstab sa til The New York Times at Ivanka er «en av få mennesker som har stor påvirkningskraft på Trump».

Det amerikanske tidsskriftet Newsweek har analysert hvilke saker som Ivanka brenner for og som det kan tenkes at hun vil få innflytelse over:

Før hun giftet seg med Jared Kushner konverterte hun til jødedommen. I en tale i en synagoge i Florida i august sa hun at faren vil bli en kraftig «forkjemper for Israel og det jødiske folk». Hun hevdet også at hvis faren ble valgt til president, ville han flytte USAs ambassade i Israel fra Tel Aviv til Jerusalem.

35-åringen fremholder at hun er feminist og er svært opptatt av likestilling og kvinners rettigheter. Hun bisto faren med å utarbeide et forslag som vil bety at kvinner vil få seks ukers betalt fødselspermisjon og skattefritak for ektepar der den ene er hjemme med barn.

Professoren forutså valgresultatet, nå spår han at Trump blir stilt for riksrett

Fikk vite om farens sidesprang fra pressen

Ivanka Trump er det andre av tre barn som Trump fikk med den tsjekkiske modellen Ivana. Da Ivanka var åtte år gammel, ble hun en dag møtt av en flokk journalister og fotografer som ventet på henne utenfor barneskolen i New York.

Da fant hun ut at faren hadde et forhold til en annen kvinne, noe som første til at foreldrene skilte seg.

Ivanka studerte ved Georgetown-universitetet og Wharton på universitetet i Pennsylvania – slik som faren – før hun begynte å jobbe for Trumps mange selskaper.

35-åringen har vært superkjendis i mange år, og hun er blant annet venninne med Chelsea, Hillary og Bill Clintons datter. Angivelig skal de to ha tatt en liten pause i vennskapet mens valgkampen pågikk.