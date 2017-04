Sushikokken utpekes som selvmordsbomber. Det skader 20 millioner russiske muslimer.

Utenfor en av Europas største moskeer i St. Petersburg går en engstelig gammel kvinne rundt og tigger forsiktig om penger.

– Jeg er redd og mine tre barn er redde. Veldig redde, sier den muslimske krimtataren Ljuba.

Hun er en av 20 millioner russiske muslimer, som utgjør en kraftig voksende andel av Russlands befolkning.

– Vi hadde nok problemer fra før. Det siste vi trengte var dette.

Dan P. Neegaard

Sushikokken ble selvmordsbomber

Mandag ettermiddag gikk den russiske statsborgeren Akbarzjon Dzjalilov (22) ned i metrostasjonen Sannaja Plosjad i St. Petersburg med en bombe kamuflert som brannslukkingsapparat, ifølge russiske og kirgisiske myndigheter.

Minst 14 mennesker ble drept og om lag 50 skadet.

Dzjalilov kom til St. Petersburg fra Kirgisistan i 2011 og fikk jobb på et bilverksted, ifølge Gazeta.ru.

Han fikk russisk statsborgerskap takket være faren, som jobbet det meste av sitt voksne liv i Russland.

Gazeta.ru

Dzjalilov sluttet i bilverkstedet, og fikk jobb som sushikokk, ifølge russiske medier.

Ble det penger til overs fra det lange arbeidsdagene, sendte han dem hjem til foreldrene i Kirgisistan.

I 2015 forsvinner han fra sosiale medier og knapt etterlater seg spor, ifølge Mk.ru.

I februar dro han til hjembyen Amir Timur i Osj-regionen i Kirgisistan.

3. mars kom han tilbake til St. Petersburg.

En måned senere er mistenkt for å ha tatt med seg den hjemmelagede bomben ned i metroen.

Russisk skepsis til sentralasiatisk innvandring

Ifølge målinger gjort av det uavhengige Levada-senteret, er 66 prosent av russerne enige i slagordet «Russland for russere».

Andelen har økt med 10 prosentpoeng siden 2013.

Tre av fire russere mener immigrantene bør sendes hjem.

Den økonomiske krisen og det kraftige fallet i levestandarden som følge av lav oljepris og sanksjoner, har økt spenningene ytterligere.

Terrorangrepet i St. Petersburg av en russer fra Kirgisistan kommer til å bli et viktig argument for de russiske nasjonalistene.

5–7000 personer fra Russland og de sentralasiatiske landene reiste til Syria for kjempe for IS, ifølge tidligere anslag fra russiske sikkerhetsmyndigheter.

De siste månedene har flere prøvd å reise tilbake til Russland etter hvert som IS er blitt presset tilbake både i Syria og Irak.

Sikkerhetsmyndighetene i Kirgisistan har også bekreftet at gjerningsmannen høyst sannsynligvis kom fra Kirgisistan, men understreker at han har russisk statsborgerskap.

De siste månedene har det kommet flere advarsler mot et forestående terrorangrep i Moskva og St. Petersburg.

Dan P. Neegaard

– Dette dreier seg om penger

– Terroristen er ikke en ekte muslim, sier tunisieren Fayed på kafé Damaskus i Kronverk på nordsiden av Neva, hvor mange av muslimene i St. Petersburg bor.

Det store samtaleemnet er terrorangrepet.

– Dette dreier seg om penger. Bare penger, sier Fayed.

– Noen betaler disse guttene for å bli mordere.

– Mange russere er dessverre redde for islam. Jeg forteller dem at ekte islam betyr fred. Koranen sier klart at vi ikke skal drepe.

Uten sentralasiaterne stopper Russland

Den mistenkte gjerningsmannen er en av om lag 1,5 millioner kirgisere som arbeider i Russland.

Anslagsvis en femtedel av befolkningen i det sentralasiatiske landet arbeider i Russland.

De aller fleste lever og jobber under ekstremt tøffe forhold og elendige lønninger.

Derfor har terrorgrupper som IS klart å rekruttere mange medlemmer blant unge sentralasiatiske arbeidsinnvandrere.

Tadsjiker har vært viktige for IS.

Kirgisere som jobber i Russland betegnes derimot som «eliteemigranter».

Årsaken er at de har bedre betingelser enn innvandrere fra flere av de andre sentralasiatiske landene.

Da Kirgisistan tilknyttet seg Den euroasiatiske økonomiske unionen til Putin, fikk kirgisere flere rettigheter.

Dan P. Neegaard

Putin og de russiske muslimene

I Moskva åpnet Putin Europas største moske for ett år siden for vise at Russland respekterer islam.

Kreml har brukt milliarder av kroner på å holde frem med Russlands voksende muslimske befolkning.

Putin er blitt beskrevet som langt mindre fremmedfiendtlig enn sin forgjenger Boris Jeltsin, selv om han spiller på russisk nasjonalisme.

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj har refset Putin for å føre en for liberal innvandringspolitikk.

Dan P. Neegaard

– Nå er det best å være usynlig

Ingen av kirgiserne, tadsjikerne og usbekerne som Aftenposten møter i St. Petersburg dagen etter terroren, vil la seg ta bilde av.

Sentralasiater er vant til å bli stoppet når som helst og hvor som helst. Men nå som terrorjakten er i gang, er det ekstra viktig å holde lav profil.

Særlig for dem som ikke har gyldige papirer.

– Jeg tør ikke snakke med dere nå, sier en tadsjik Aftenposten møter i parken ved moskeen, hvor han mater fugler.

Han jobber for 6–7 dager i uken med å selge kaffe for 200 kroner dagen

– Akkurat nå er det veldig ille. Jeg vil bare jobbe i fred. Være usynlig. Jeg tror det er det beste nå.

De russiske studentene Aftenposten møter utenfor moskeen skjønner godt at russiske muslimer er bekymret.

– Jeg tror alle fornuftige russere skjønner at vi ikke kan rette raseriet mot muslimer, sier St. Petersburg-studenten Aleksej. Han håper imidlertid at terrorangrepet vil føre til bedre samarbeid mellom Russland og Vesten om å bekjempe IS.

– Russland er et fullstendig multinasjonalt samfunn. Muslimer har alltid vært en del av Russland. Jeg både håper og tror at terroren ikke vil endre på det.