Svensk UD: Ingen stemte nei da Saudi-Arabia fikk plass i FNs kvinnekommisjon

Svensk UD opplyser overfor Svenska Dagbladet at 47 av 54 land stemte ja, mens sju land avsto fra å stemme i voteringen 19. april. Den svenske avisa har stilt flere skriftlige spørsmål til det svenske utenriksdepartementet om avstemningen.

Da ble Saudi-Arabia valgt inn kommisjonen som jobber med kvinners rettigheter. Det er ikke kjent hvorvidt Sverige var blant landene som avsto fra å stemme, og selve voteringen var hemmelig. Sveriges utenriksminister Margot Wallström har vist til at spørsmålet ikke ble «avgjort på politisk nivå».

Mange har reagert på at Saudi-Arabia ble stemt inn, ettersom saudiarabiske kvinner lever under svært strenge sosiale restriksjoner og landet regnes som et av de minst likestilte i verden.

Utenriksminister Børge Brende (H) ble i Stortingets spørretime 26. april konfrontert med spørsmålet om hva Norge stemte da saken ble behandlet i FN.

– Regjeringen følger samme praksis som tidligere regjeringer ved å ikke offentliggjøre hvordan man stemmer ved hemmelige valg, svarte han.

Dette har vært en etablert internasjonal praksis, og også praktisert under skiftende regjeringer i Norge, utdypet utenriksministeren. Regjeringen i Belgia har på sin side innrømmet at landet stemte for å gi Saudi-Arabia plass i kommisjonen.

– Jeg beklager at vi stemte som vi gjorde, sa statsminister Charles Michel i nasjonalforsamlingen i Brussel i slutten av april. Han forklarte at avstemningen skjedde uventet med kort forvarsel.