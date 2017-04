Svensk idrettsleder tiltalt for tortur av ungdommer med klyper, tau og plastposer

Videopptak av mishandlingen er nå en viktig del av påtalemyndighetens beviser, skriver Aftonbladet.

– I alle tilfellene har han bundet fast guttene og gjort det vanskelig for dem å puste, sier statsadvokat John Dagnevik. I tiltalen som ble offentliggjort tirsdag, går det også frem at 40-åringen skal ha påført ungdommene smerte ved å feste klemmer og klyper på kroppen deres.

40-åringen har vært aktiv innen idrett, og omtales av kjente som en ildsjel. Gjennom idretten og sitt arbeid for kommunen har arbeider i, har han kommet i kontakt med ungdom på videregående skoler over hele Sverige.

Ved å lokke idrettsgutter med sponsing og proffkontrakter skal han ha fått kontakt og invitert guttene hjem til seg, en og en og uten at guttene visste om hverandre.

Hjemme skal han ha tvunget guttene til å kle av seg, ta på seg mannens klær, før han bandt dem fast og hindret dem i å puste, blant annet ved å trekke plastpose over hodet på dem.

«Torturlignende treningsmetoder»

Overgrepene skal ha skjedd hjemme hos mannen, i en rød hytte og på reiser rundt i Sverige. Svenske medier beskriver handlingene som «torturlignende treningsmetoder».

Under etterforskningen har politiet funnet beviser på lignende handlinger fra 20 år tilbake, men tiltalen omfatter bare de siste ti årene fordi de eldste sakene er strafferettslig foreldet.

Ifølge SVT ble saken avdekket da to idrettsungdommer traff hverandre tilfeldig i januar og begynte å snakke om hva de hadde opplevd hos idrettstreneren. Saken ble anmeldt og flere ofre har senere meldt seg.

Den tilltalte 40-åringen nekter straffskyld. Han har bekreftet at det har skjedd slike handlinger, men at det var frivillig og skjedde for å styrke guttene mentalt.

– Han har forklart om visse «øvelser» som han har gjennomført med ungdommene. Det spørsmålet som retten må ta stilling til, er om ungdommene har medvirket frivillig, sier mannens forsvarer, advokat Nils Fagrenius til Aftonbladet.

Retten venter stort medieinnrykk

Saken kommer opp for Blekinge tingsrätt om noen uker. Domstolen forbereder stort medieinnrykk siden saken har vakt stor oppmerksomhet i Sverige.

Domstolen og bruker rettssaken mot Anders Behring Breivik ved Oslo byrett som eksempel på hvordan rettssaken kan gjennomføres. Det betyr at rettsforhanlingene kan bli overført til en annen rettssal med god plass for journalistene, og at fornærmede som bor andre steder i landet kan forklare seg over videoverføring.