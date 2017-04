Svensk lærer overlevde knivangrep på skole. Denne uken ble hun Stockholm-terrorens femte offer.

Den 22 oktober 2015 gikk 21 år gamle Anton Lundin Petterson inn på Kronan skole i Trollhättan og drepte tre personer med kniv og sverd. Maria Kide som jobbet som lærer ved skolen, kom ikke fysisk til skade i angrepet.

To år senere var hun på det som skulle bli åstedet til Sveriges dødeligste terrorangrep. Når Rakhmat Akilov kapret en lastebil og kjørte inn i en folkemengde i Drottninggatan fredag før påske ble Kide en av ofrene.

ADAM IHSE / TT NYHETSBYRÅN

Fredag døde hun av skadene hun ble påført under angrepet. Hun ble det femte offeret.

Ifølge SVT hedres nå den høyt verdsatte kollegaen og kommunepolitikeren av rektor ved Kronan skole.

I et åpent innlegg på Facebook skriver rektor ved skolen et minneord om den avdøde kollegaen. Djeno Mahics trekker frem at hun tross alt ble involvert i to av Sveriges verste terrorangrep, og skriver videre at begge angrepene hadde opphav i radikalisering. Hvilket Mahic trekker frem at kollegaen kjempet aktivt imot.

Marie har gjennom sin jobb og sitt engasjement motvirket disse kreftene. Både som lærer, politiker og medmenneske, skriver Mahic.

Videre skriver han at hun «gjorde alt som var i hennes makt til å spre godhet.»

Selv om det ikke finnes en klar definisjon på et terrorangrep, valgte det svenske sikkerhetspolitiet å kalle angrepet i Trollhättan hatkriminalitet, skriver SVT.