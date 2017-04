Svensk parti foreslår fotlenker i kampen mot terror

Etter angrepet i Stockholm inviterte statsminister Stefan Löfven de borgerlige partiene til møte om terrorbekjemping. Miljøpartiet opplyser at de kommer til å ha med tre forslag til møtet, det første er å gi sikkerhetspolitiet Säpo mer penger, skriver Dagens Nyheter.

Angriperen i Drottninggatan fikk avslag på asylsøknaden og var etterlyst for å utvises. Nå vil Miljøpartiet i større grad bruke fotlenke på personer som er besluttet utvist.

– Fotlenke er en mulighet for individer der vi har ulike former for informasjon og er urolige for hvordan vi skal håndtere en avvikssituasjon, sier partiets talsperson Gustav Fridolin. Han understreker at dette gjelder enkeltindivider, og at ikke en hel gruppe personer skal beskrives som potensielt farlige.

– For de enkelte individer trenger vi verktøyene som kreves for oppgaven.

Partiets tredje forslag er mindre hemmelighold mellom ulike myndigheter.

Den 39 år gamle usbekiske statsborgeren Rakhmat Akilov har tilstått lastebilangrepet der fire personer ble drept i Stockholm. Han søkte asyl i 2014, men fikk avslag i 2016. Etter avvisningsvedtaket gikk han under jorden, og han ble etterlyst i februar.

