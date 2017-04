Sverige vurderer å skjerpe terrorlovgivningen etter fredagens angrep hvor en mann kjørte inn i en folkemengde i Stockholm. Fire personer ble drept og flere ble skadet. I Sverige er det, i motsetning til Norge, ikke forbudt å støtte IS.

I et intervju med Aftonbladet omtaler Sveriges justisminister, Morgan Johansson det norske eksempelet som interessant.

– Jeg vil gjerne se på det norske eksempelet. De har i noen tilfeller gått lengre i lovgivningen enn vi gjort. Det handler blant annet om dette med deltagelsesspektet, sier Johansson til avisen.

Uttalelsen kommer etter Aftenpostens intervju med terrorforsker Peder Hyllengren, som kritiserer den svenske terrorlovgivningen for ikke å ha hengt med i timen.

– Sverige ligger langt etter Norge i terrorlovgivning, men også i å forebygge ekstremisme, sier Hyllengren som er terrorforsker ved Försvarshögskolan i Sverige.

– Fremmedfiendtlige krefter vil bruke dette som et balltre i debatten

Aftenposten var søndag ute og snakket med Stockholmsborgere i kjølvannet av terrorangrepet.

Damon Rasti er initiativtageren bak markeringen på Sergels torg søndag ettermiddag. Han sier at sjokket fra terrorhandlingen minnet ham om krigen han selv rømte fra i Iran som syvåring i 1987. I Sverige ble han tatt imot med «åpne armer og toleranse», forteller han.

– Når det er truet – ikke bare av angrepet, men av det etterspillet som kommer til å komme fra krefter som vil utnytte dette – så var det viktigere enn noen gang å vise hvem vi er og hva vi står for, sier han til Aftenposten.

– Fremmedfiendtlige krefter vil bruke dette som et balltre i debatten. Vi må fortsette å være det landet vi er kjent som rundt om i verden, sier han.

Morten Uglum

Kritiserer svensk bosettingspolitikk

– Jeg tror vi må være hardere, og vi kan ikke ta inn så mange folk, sier Eivor Karlsson, som mener Sverige først må løse problemene landet har hatt med å gjøre innvandrerne som har kommet til landet, til en del av det større fellesskapet.

Hun og venninnen Inger Palmer står og snakker sammen like ved Sergels torg, der havet av blomster fortsetter å vokse etter hvert som svenske strømmer til i den flotte vårsolen.

De to pensjonistene mener svenskene ikke har lykkes med integreringen og at terrorangrepet vil gjøre innvandringsdebatten skarpere i tonen.

– Vi har tatt inn folk og plassert dem på steder der alle bor. Det er en feil som ble gjort for mange, mange år siden, sier Karlsson.

I nabolag i de store byene i Sverige – som Rinkeby i Stockholm, Biskopsgården i Göteborg og Rosengård i Malmö – bor mange mennesker med innvandrerbakgrunn, og få andre. De samme stedene har det hopet seg opp med utfordringer.

– Det viktigste er at vi blander nysvenskene med folk som bor her fra før. Er det noe som skal kritiseres, så er det bosetningspolitikken, sier Palmer.

Morten Uglum

Splittelse blant Sosialdemokratene

De svenske sosialdemokratene er denne helgen samlet til partikongress i Göteborg. Uten å koble det direkte til fredagens hendelse, vil partiledelsen ha kongressens støtte til ytterligere lovendringer og en hardere politikk i kampen mot terrorisme.

Justisminister Morgan Johansson sier til Dagens Nyheter at han håper på klar støtte fra kongressen til å videreføre innstrammingene regjeringen innførte etter den rekordhøye asyltilstrømmingen i 2015.

Ulf Bjereld er medlem i partistyret til Sosialdemokratene. I motsetning til partiledelsen ønsker han mindre strenge grensekontroller – som nå tvert om er skjerpet etter terroranslaget.

– Hvis Sverige skal ha en innvandringspolitikk som Ungarn og Romania, er den ikke sosialdemokratisk, sa Bjereld.

– Tror at det kan fødes mye hat

Kjæresteparet Davis Lundberg og Lina Larsson fra Göteborg kom til Stockholm like etter terrorhandlingen. Det første som møtte dem på helgeturen da de gikk ut av jernbanestasjonen, var flyktende mennesker.

– Det er en risiko for at noen vil utnytte dette, sier Lundberg.

– Jeg tror at det kan fødes mye hat. Folk kan bli mer dømmende mot folk de ikke vet noe om. Er man allerede litt fremmedfiendtlig, tror jeg dette kan gjøre at folk sier «det er deres feil, deres feil». Det er trist, skyter Larsson inn.

Morten Uglum

Martina Slorach, Alexander Wroblewski er på vei mot Sergels torg for å legge ned blomster sammen med sine barn, Daniel og Norma. Martina tror ikke terrorangrepet vil endre Sverige fordi folk var klar over at noe slikt kunne skje også i Stockholm.

– Jeg tror vi var forberedt på at noe slikt kunne skje, så det var ikke helt overraskende.

Hun tror og håper angrepet ikke vil bli brukt i innvandringsdebatten.

– Reaksjonen nå i etterkant, har vært så positiv og varm, fortsetter hun.