Sverige vil sende ut 12.000 etterlyste asylsøkere

– Det er frustrerende.

Det sa Sveriges statsminister Stefan Löfven søndag da han fikk høre at 39-åringen som er siktet for terrorangrepet i Stockholm fredag, i desember fikk en frist på fire uker til å forlate Sverige etter å ha fått avslag på asylsøknaden sin.

I slutten av februar ble han etterlyst av politiet for ikke å ha fulgt pålegget. Men politiet fikk ikke pågrepet ham, ettersom han oppholdt seg på en annen adresse enn den han hadde oppgitt til svenske myndigheter.

Ifølge Aftonbladet finnes det rundt 12.000 personer i Sverige som er etterlyst på samme måte. Tallet ventes å øke kraftig i tiden fremover ettersom stadig flere av asylsøknadene fra flyktningkrisen høsten 2015 blir ferdigbehandlet.

Mange av disse kommer til å forlate landet av fri vilje, men politiet frykter at mange kommer til å gå under jorden og forsørge seg gjennom kriminalitet eller bli utnyttet av kriminelle.

Vil ha flere kontroller

Innenriksminister Anders Ygeman sier til avisen at regjeringen nå vil trappe opp innsatsen for å sørge for at asylsøkere med avslag forlater landet.

– Det sier seg selv at den som mangler asylgrunnlag og beskyttelsesbehov skal returnere, sier Ygeman.

For å få til dette, vil han øke ressursene til politiet. Politiet skal også gjennomføre flere arbeidsplasskontroller for å sørge for at bedrifter ikke ansetter svart arbeidskraft. Den terrorsiktede 39-åringen skal ha arbeidet som asbest-sanerer i tiden før han gjennomførte angrepet.

– Det trengs flere tiltak, men det er også viktig å understreke at det regjeringen har vedtatt har hatt effekt. Antall returer økte i fjor med 55 prosent, sier Ygeman.

Fredagens terrorangrep er ikke det første som er utført i Sverige av personer som har blitt nektet asyl. Også mannen som er dømt for dobbeldrapet på IKEA i Vesterås i 2015 hadde nylig fått avslag på asylsøknaden sin. Han oppga i avhør avslaget utløsende årsak til drapene.

Kunne ikke beskrive fengselet

Ifølge Dagens Nyheter ble den terrorsiktede 39-åringen nektet asyl fordi han opererte med flere navn, og ikke ga en troverdig forklaring til Migrationsverket.

«Hans forklaring oppfattes ikke i noen del som selvopplevd, og han har dermed heller ikke sannsynliggjort behov for beskyttelse,» heter det i vedtaket fra 2016.

I asylsøknaden skrev han at han ble arrestert og torturert av usbekiske myndigheter etter å ha deltatt i en demonstrasjon. Men ifølge avslaget kunne han ikke gi noen troverdig beskrivelse av forholdene i fengselet, til tross for at han sa han var fengslet i flere uker.

Han kunne heller ikke fortelle noe om hva som hendte med de andre demonstrantene, som han sa han kjente. Senere skal han muntlig ha forklart at han ble beskyldt for terrorisme av usbekiske myndigheter.