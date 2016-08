Sverigedemokraterna krever pensjonsløft

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson holdt sin årlige tale i hjembyen Sölvesborg lørdag. En stor og entusiastisk folkemengde hadde møtt opp for å høre på den omstridte politikeren.

Åkesson skisserte en økning i den statlige garantipensjonen, som er en ytelse alle svensker er garantert, tilsvarende den norske minstepensjonen, på rundt 10 prosent. Det innebærer cirka 800 kroner mer i måneden.

Men Åkesson understreker at dette ikke er det eneste kravet.

– Politikken for øvrig er viktig også, sier lederen for det innvandringskritiske partiet som på de siste målingene er Sveriges tredje største.

Andreas Johansson Heinö, som er statsviter og borgerlig debattant, tolker utspillet som om Sverigedemokraterna forsøker å øke bredden i sin politikk når partiet nå har fått mer konkurranse når det gjelder å føre en stram asyl- og innvandringspolitikk.

– Da er det nærliggende å si at man snakker for velgergrupper som man mener har kommet i skvis og som man kan si at andre partier ikke har brydd seg om. Jeg tror også mange har et inntrykk av at denne gruppen er stor og at det er urettferdighet, sier Heinö.