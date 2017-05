Svigersønnens hemmelige Russland-forslag fører til at Trump avlyser folkemøte

Nidagersturen til blant annet Midtøsten, Vatikanet og toppmøter med NATO og G7-landene, ble avsluttet lørdag.

Nå har staben i Det hvite hus fullt fokus på å stoppe bråket rundt påstander om at Trumps svigersønn foreslo å opprette en hemmelig kommunikasjonskanal til Moskva.

Et planlagt folkemøte i Iowa med presidenten er avlyst på kort varsel, og nå jobbes det med å begrense skadene av oppstusset rundt Kushner, skriver New York Times.

Det var den amerikanske storavisen Washington Post som meldte om det angivelige forslaget fra Kushner, som er gift med presidentens datter Ivanka Trump.

Møtte russisk ambassadør

Ifølge avisen ble det lagt frem på et møte Kushner hadde med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak 1. eller 2. desember i Trump Tower i New York.

Kushners forslag gikk ut på å bruke Russlands diplomatiske fasiliteter i USA til kommunikasjonen, skriver Washington Post og siterer tjenestemenn med adgang til etterretningsrapporter.

Bloomberg: - Kan ha hatt økonomiske motiver

Timothy L. O’ Brien, journalisten som i 2005 ga ut biografien «TrumpNation: The Art of Being the Donald», antyder i en artikkel på businessnettstedet Bloomberg.com at Kushner kan ha hatt økonomiske motiver bak møtet med russerne.

Han beskriver at Kushner i lang tid har forsøkt å skaffe tiltrengt ny finansiering av familiens eiendom på adressen 666 Fifth Avenue i New York. Etter møtet med den russiske ambassadøren, skal Kiseljak deretter ha arrangert et møte mellom Kushner og Sergej Gorkov, en mektig sjef i den russiske banken Vnesheconombank (VEB).

USA hadde lenge før møtet innført sanksjoner mot VEB på grunn av Russlands annektering av Krimhalvøya og krigføring i Ukraina, ifølge Bloomberg-artikkelen.

– Vi kommenterer ikke Jared, sa Trumps økonomiske rådgiver Gary Cohn til journalister lørdag, i kjølvannet av G7-møtet.

Sikkerhetsrådgiver ikke bekymret

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster sier til TV-kanalen CBS at han ikke vil bekymre seg hvis det er slik at regjeringens tjenestemenn har skjulte kommunikasjonskanaler til Russland.

– USA har slike bakkanaler til et antall land, sier McMaster, og føyer til at de muliggjør kommunikasjon på en «diskret måte».

Flynn var på møtet

Også Michael Flynn, som senere ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver, deltok på møtet. Han måtte gå etter bare 25 dager, da det ble kjent at han hadde villedet visepresident Mike Pence om sitt forhold til russerne.

New York Times skriver at etableringen av en hemmelig kommunikasjonskanal med Russland ville ha satt Flynn i stand til å snakke direkte med militærledelsen i Moskva om Syria og andre temaer.

Kushners advokater: – Vil samarbeide med FBI

Torsdag var Washington Post det første mediet som meldte at det føderale politiet FBI har fattet interesse for Kushners møtevirksomhet i forbindelse med at de etterforsker påstander om russisk innblanding i presidentvalget i fjor. Kushners advokater sier han er villig til å samarbeide med FBIs etterforskere.

Jared Kushner fikk en høyt betrodd stilling i Det hvite hus etter at svigerfaren ble president.