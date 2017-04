Syria: – Mer enn halvparten av de drepte i bussangrepet var barn

Regimet og opprørere skylder på hverandre etter selvmordsangrepet.

Bilbomben gikk av lørdag ved en opprørsbemannet kontrollpost der bussene sto parkert i påvente av å få kjøre videre til regimekontrollerte områder.

Totalt ble minst 126 personer drept i angrepet, melder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) søndag. Dødstallet kan fortsatt stige, siden tilstanden er kritisk for mange av de sårede. Flere er også savnet etter eksplosjonen.

109 av ofrene skal ha vært personer som var evakuert fra de to regimevennlige landsbyene Foua og Kefraya, mens de andre var enten hjelpearbeidere eller opprørere som holdt vakt ved bussene.

Dermed har eksilgruppen oppjustert dødstallet kraftig.

– Kom med snacks

Angrepet fant sted ved Rashideen rett vest for Aleppo by der busser med om lag 5.000 personer hadde ventet siden fredag som følge av uenighet om evakueringsavtalen. Alle de evakuerte kom fra Foua og Kefraya.

Bilen med den angivelige selvmordsbomberen, som ble kjørt tett opptil bussene før den eksploderte, kom tilsynelatende med forsyninger.

– En bil delte ut potetgull. Barna begynte å løpe etter den. Så eksploderte den, sier en sivilperson som var blant de evakuerte, til ZamanEnglish News, ifølge BBC.

– Forferdelig

Utenriksminister Børge Brende (H) krever i en Twitter-melding at de skyldige må stilles til ansvar.

"Sjokkerende angrep på sivile, evakuerte i Aleppo, #Syria. Skyldige må holdes til ansvar", skriver Brende.

Røde Kors fordømmer angrepet og ber partene i krigen respektere folkeretten.

– Dette var et forferdelig angrep med mange omkomne barn og voksne. Vi ber de stridende partene respektere folkeretten og de avtalene som er inngått mellom partene for evakueringene, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Evakueringen fra de i alt fire byene ble gjennomført av Syrisk Røde Halvmåne, som får økonomisk støtte fra Norges Røde Kors.

Dødstall spriker

Mens statlig fjernsyn melder at opprørerne sto bak angrepet, har opprørsgruppa Aharar al-Sham lagt skylden på regimet.

Ifølge gruppa bidrar angrepet til å ta oppmerksomheten bort fra regimets "forbrytelser". Gruppa understreker at den vil samarbeide om en internasjonal gransking for å fastslå hvem som sto bak.

Statlige medier har oppgitt at 39 personer ble drept, deriblant barn, mens Abdul Hakim Baghdadi, som hjalp regimet med å forhandle under evakueringen, sier at så mange som 140 personer ble drept.

Krangling om avtale

Bussene ble fredag stanset ved kontrollposten og holdt tilbake som følge av uenighet om evakueringsavtalen. Opprørssiden mente at regimet hadde latt langt flere av regimets væpnede støttespillere forlate landsbyene Foua og Kefraya sammenlignet med hvor mange opprørere som fikk forlate de to opprørskontrollerte byene Madaya og Zabadani.

Alle fire stedene har vært beleiret i lang tid, og evakueringen blir av mange opprørere oppfattet som en tvangsforflytting.

Avtalen var framforhandlet av Qatar og Iran, og var ikke overvåket av FN. FNs generalsekretær António Guterres fordømte lørdag angrepet og sendte kondolanser til de pårørende.

