Syria anklager Israel for Damaskus-angrep

Syriske myndigheter bekreftet torsdag formiddag angrepet og anklaget Israel for å stå bak, skriver den israelske avisen Haaretz.

Ifølge en rekke kilder på bakken i Syria rammet angrepet et iransk våpenlager få timer etter at flere iranske transportfly landet på basen.

En av Israels største bekymringer når det gjelder krigen i Syria, er at Iran bruker syrisk territorium til å smugle våpen til Hizbollah i Libanon, slik at de deretter kan brukes til å angripe Israel.

I alt fem luftangrep skal ha blitt utført mot området, etterfulgt av en brann. Angrepet skal ha forårsaket materielle skader, men uten at mennesker ble drept eller såret.

– I tråd med israelsk politikk

Israels etterretningsminister Yisrael Katz uttalte torsdag morgen at angrepet i Syria er «helt i tråd med vår politikk om å hindre våpen til Hizbollah», men uten å bekrefte at Israel sto bak. En offisiell talsmann for militæret avviser å kommentere saken.

Eksplosjonen kunne høres over hele den syriske hovedstaden og rystet innbyggerne ut av søvnen, ifølge Rami Abdulrahman i den syriske eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som henter sine opplysninger fra et kildenettverk i det krigsherjede landet.

Granater mot Israel

I forrige uke landet to granater på israelskkontrollert territorium etter at de tilsynelatende ble avfyrt fra syrisk territorium. Israelske styrker svarte med å skyte tilbake.

Den libanesiske sjiamilitsen Hizbollah støttes av Iran og har under borgerkrigen kjempet side om side med syriske regjeringsstyrker mot ulike opprørsgrupper i Syria. Iran er en av de viktigste støttespillerne til Syrias president Bashar al-Assad.

Israel har tidligere angrepet mål i Syria, tilsynelatende for å stanse våpenleveranser til Hizbollah i Libanon. I januar angrep israelske jagerfly en militær flyplass utenfor Damaskus.