Syria-ekspert: – Den store freden kommer ikke nå

Den russiske presidenten varslet torsdag at det syriske forsvaret og flere opprørsgrupper har inngått våpenhvile fra midnatt etter samtaler med Russland, Iran og Tyrkia. Midtøsten-forskeren Cecilie Hellestveit peker på de mange gruppene som ikke er med på våpenhvilen.

– Det som er foruroligende – og som taler mot fred – er at det fortsatt er 35 beleiringer i Syria, av ulike aktører. Mange av de fremste gruppene i krigen, som IS, Jabhat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, kurderne og YPG, er altså ikke med i denne fredsprosessen, sier Hellestveit til Aftenposten.

Derfor konkluderer hun slik:

– Den store freden kommer ikke nå. Men fredsprosessen i Syria er med dette inne på et nytt spor. Årsaken til det, er at de tre store landene som er enige alle er viktige aktører i den syriske borgerkrigen. Det er dessuten første gang at landene som er enige har militære styrker på bakken eller i luften og dermed kan håndheve avtalen i en annen grad. Derfor har det nå oppstått en helt ny situasjon i Syria, sier Hellestveit.

AP/ NTB Scanpix

Men hun tror altså på ingen måte at krigen med dette er over.

– Det kommer ikke noen endelig fred i Syria med denne avtalen. Det tror jeg at jeg nesten kan garantere, sier Hellestveit.

Trump lurer i bakgrunnen

Hun tror en viktig grunn til at avtalen kom nå skyldes at Donald Trump flytter inn Det hvite hus om tre uker

– Disse tre store landene ønsker å komme i en god forhandlingsposisjon før Trump blir president, spesielt gjelder det Iran. Spørsmålet er om disse landene tenker mest på Syria eller på egne interesser, sier Hellestveit.

Gjengitt med tillatelse fra liveuamap.com.

Professor Knut S. Vikør ved Universitet i Bergen svarer følgende på om det nå er håp om fred i Syria:

– Det kan være håp om fred på noen frontavsnitt og områder. Damaskus-området, og lenger sør, sier Vikør til Aftenposten.

– Avtalen er et nytt bevis på fremgangen for Assads regime og deres allierte Russland. Dette kommer som følge av at Aleppo falt, som var en stor symbolseier for president Bashar al-Assad. Det er viktig at Tyrkia har gått med på avtalen, og det kan betyr at landets posisjon i Midtøsten kan endre seg, sier Vikør.

– USA holdes utenfor, er det mulig å få fred uten at USA er en aktiv part i forhandlingene?

– De har fokusert på kampen mot IS og har ikke prioritert den andre kampen, den mellom Assad og opprørerne. Derfor kan USA ha spilt seg selv utenfor banen i den siste konflikten, sier Vikør.

Etter slaget om Aleppo: Kan det blir fred i Syria?

Midtøstenanalytiker Bitte Hammargren ved Utenrikspolitisk institutt i Stockholm sier ifølge NTB at avtalen «åpenbart en triumf for Putin, og enda en måte for ham å få Tyrkia inn på sin banehalvdel»

– Gjennom å overføre initiativet til Tyrkia, Iran og Russland er det også en tydelig måte å kjøre over hele FN-systemet på. Selv Obama-administrasjonen er overkjørt, legger Hammargren til.

– USA har ingen rolle å spille

At en avtroppende president har liten innflytelse, er godt kjent, og Washington har de siste årene ikke egentlig hatt lyst til å bli involvert i den syriske konflikten, sier Jan Hallenberg, seniorprofessor ved Den svenske forsvarshøyskolen.

– USA har ingen rolle å spille for øyeblikket. Jeg tror det vil bli forhandlinger mellom USA og Russland når Donald Trump tar over som president. Før det er det ingenting amerikanerne kan gjøre, sier han.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har lenge ønsket å bli kvitt Syrias president Bashar al-Assad, som støttes av Moskva og Teheran.

– Ankara er svekket etter kuppforsøket. Erdogan innser at han ikke kan nå sitt store mål om å bli kvitt Assad, men gjennom å alliere seg med Russland kan han motvirke kurdernes innflytelse, sier Hallenberg, som tror at det igjen kan føre til at Erdogan kan vinne russernes og Assad-regimets aksept for en offensiv mot den kurdiske YPG-militsen