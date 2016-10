Se flere bilder nederst i saken.

1,5 millioner barn under 5 år i landet er nå akutt underernærte, ifølge FN.

– Den humanitære situasjonen forverres stadig fordi det ikke er noe opphold i krigshandlingene, sier kommunikasjonssjef Line Hegna i Redd Barna til Aftenposten.

Det siste halvannet året har Jemen vært hjemsøkt av en brutal krig. Onsdag trådte en våpenhvile i kraft, men allerede dagen etter kom det rapporter om at denne blir brutt.

Fakta: Fakta om krigen i Jemen * En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Houthi-militsens medlemmer tilhører zaydi-sekten, en gren av sjiaislam som utgjør rundt en tredel av befolkningen i landet og har støtte fra Iran. * Ifølge FN er minst 10.000 mennesker drept siden konflikten brøt ut. Nærmere 4.000 av de drepte er sivile. * FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein har tatt til orde for en internasjonal gransking og mener at Saudi-Arabia har gjort seg skyldige i krigsforbrytelser. *Onsdag denne uken ble partene enige om en våpenhvile frem til lørdag kveld for å få nødhjelp inn i landet, men allerede torsdag kom det meldinger om at våpenhvilen var brutt. (NTB)

- Barna er så underernært at utviklingen hemmes

Nyhetsbyrået Reuters rapporterte tidligere denne måneden at intensivavdelinger på flere av Jemens sykehus er fylt opp av avmagrede barn koblet til drypp og monitorer.

Reuters/Scanpix

Over halvparten av landets 28 millioner innbyggere lider nå under matmangel, ifølge FN.

Hegna sier sultkatastofen som er under oppseiling i Jemen, er kommet som en direkte konsekvens av krigen som brøt ut for to år siden.

– Det som skjer nå er fatalt og akutt, men det får også forferdelige konsekvenser for fremtiden. Barn er så underernært at utviklingen deres hemmes.

– De som overlever matkrisen i Jemen, vil være en generasjon som er preget og skadet, sier hun.

– Hva er de viktigste hindrene for å få nødhjelp inn?

– Bombingen er så kraftig at vi må ha en våpenstillstand for at vi skal komme inn. Flyplassen i Sanaa er fortsatt stengt, og havnene blokkert.

Fakta: Konflikten i Jemen i tall *Siden midten av mars har konflikten i Jemen spredt seg til 21 av Jemens 22 provinser. *82 prosent av landets befolkning er nå avhengig av humanitær hjelp. *6.787 personer, inkludert 4.014 sivile, er til nå drept i krigen. 33.857 mennesker er registrert skadet. *90 prosent av befolkningen har ikke tilgang til elektrisitet gjennom det offentlige nettet. *19.4 millioner mennesker mangler rent vann og sanitærfasiliter som følge av krigen. *1,5 milloner barn er alvorlig underernært. *600 helseinstitusjoner har måttet stenge som følge av konflikten. Halvparten av befolkningen mangler tilgang på basis-helsetjenester. *Rundt 30 prosent av barna i skolealder får ikke utdanning. Kilde: FN/Redd Barna

– Et helvete på jord

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia har siden mars 2015 utført luftangrep mot den Iran-støttede lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sanaa i september 2014.

Reuters/Scanpix

Ifølge Hegna bomber den saudiledete koallisjonen som står for det meste av luftangrepene, bevisst sykehus og skoler.

– Jemen er virkelig et helvete på jord. Syria er forferdelig, men Jemen er i alle fall like ille, sier Hegna.

Hun opplyser at det er mangel på det meste, og at nødhjelpsorganisasjoner ikke kommer inn med mat og medisiner.

– Det lille som er å få tak i er forferdelig dyrt. Folk har ikke mulighet til å arbeide, og foreldre får ikke kjøpt mat og medisiner til barna sine. Barn dør rett og slett av sult.

For to uker siden ble det bekreftet flere tilfeller av sykdommen kolera i en bydel i hovedstaden Sanaa.

Får mindre oppmerksomhet enn Syria



– Hvorfor hører vi mye om Syria mens konflikten og krisen i Jemen får langt mindre oppmerksomhet?

– Stormaktene er sterkt involvert i Syria og bruker mye av sin energi på å få til en løsning her. Det man ofte ser, er dessverre at verden ikke klarer å ta inn over seg mer enn én krig av gangen, sier Hegna til Aftenposten.

Hun mener også en årsak kan være at det ikke er kommet noen stor flyktningstrøm fra Jemen til Europa, slik det har gjort fra Syria.

– Folk har ikke kunnet flykte fra Jemen slik syrere kunne i starten av krigen der, påpeker hun.

MOHAMED AL-SAYAGHI / X03689

Scanpix/Reuters

Scanpix/Reuters

Scanpix/Reuters

Scanpix/Reuters

Scanpix/Reuters

Scanpix/Reuters

