Syrias hær erklærer Aleppo for gjenerobret

De syriske regjeringsstyrkene har dermed gjenopprettet full kontroll over hele byen, som ble inntatt av opposisjonens styrker i 2012.

– Takket være våre martyrers blod og offer fra våre tapre væpnede styrker og allierte, kan hærens generalkommando kunngjøre at sikkerheten er blitt gjenopprettet i Aleppo. Byen er frigjort fra terrorismen og terroristene, og de som bodde der, har reist, heter det i kunngjøringen.

– De siste fire bussene med terrorister og deres familier har ankommet Ramussa, melder syrisk TV torsdag kveld.

Ramussa er en distrikt sør for Aleppo som kontrolleres av regimet.

Også Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), som onsdag feilaktig meldte at de siste opprørerne hadde forlatt Øst-Aleppo, bekrefter et døgn senere at evakueringen nå er fullført.

Gjenerobringen av byen som har vært delt mellom regimet og opprørere i fire år, er regimets største seier i den over fem år lange krigen

SOHR: 47 sivile drept i tyrkisk luftangrep

Minst 47 sivile, blant dem mange barn, er drept i tyrkiske luftangrep mot den IS-kontrollerte byen al-Bab nord i Syria torsdag, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Blant de drepte var 14 barn og 9 kvinner, ifølge eksilgruppen.

Slaget om al-Bab blir stadig farligere etter hvert som tyrkiske regjeringsstyrker og syriske opprørere nærmer seg byen.

Tyrkia utfører jevnlig flyangrep til støtte for bakkestyrkene i Syria, men myndighetene hevder de gjør sitt ytterste for å unngå sivile tap.

Denne uken har 16 tyrkiske soldater mistet livet i kampene. Aldri tidligere har så mange tyrkiske soldater blitt drept i forbindelse med landets operasjoner på syrisk side av grensen.

Tyrkias forsvarsminister Fikri Isik uttalte torsdag at 1.005 IS-krigere og 299 kurdiske YPG-krigere er blitt drept så langt i den tyrkiske intervensjonen i nabolandet.

Han nevnte ingenting om eventuelle sivile tap.

Blant bygningene som ble truffet i al-Bab torsdag, var et bakeri, ifølge IS’ talerør Amaq. Al-Bab ligger i Aleppo-provinsen, bare 25 kilometer fra grensen til Tyrkia.

Ekstremistgruppen IS inntok byen for over to år siden. Al-Bab ligger i nærheten av Manbij, som USA-støttede kurdiske styrker erobret fra IS tidligere i år.