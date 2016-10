Syrias sivile lider under bomber og sanksjoner

Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, fortsatte torsdag angrepene mot de opprørskontrollerte delene av storbyen Aleppo.

Minst 65 mennesker er ifølge aktivister drept i angrepene de siste tre dagene, elleve mennesker skal ha blitt drept i flyangrep natt til torsdag.

I tillegg mistet 17 mennesker livet da en bilbombe gikk av ved en veisperring kontrollert av opprørere nord i Aleppo-provinsen, ifølge den syriske eksilgruppen SOHR.

Opprørerne fortsatte på sin side angrepene mot den regjeringskontrollerte delen av Aleppo, der minst to skolejenter skal ha blitt drept i et granatangrep torsdag.

Russland tilbyr nå opprørerne i Aleppo fritt leide ut av byen.

– Vi er rede til å gi de væpnede opprørerne fritt leide ut, og til å gi sivile anledning til trygt å reise inn og ut av de østlige bydelene, samt bringe inn nødhjelp til området, sa den russiske generalløytnanten Sergej Rudskoj torsdag.

Møtes i Sveits

Lørdag møter Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sin amerikanske kollega John Kerry i Lausanne i Sveits, der den såkalte vennegruppen for Syria samles.

Håpet er å rydde grunnen for en ny våpenhvile i Syria, for å kunne komme den hjelpetrengende sivilbefolkningen til unnsetning, men USA understreker at Kerry og Lavrov ikke skal møtes på tomannshånd.

USA trakk seg i begynnelsen av måneden fra samtalene med Russland om en ny våpenhvile i Syria og anklaget Moskva for «uansvarlig» støtte til president Bashar al-Assad.

Sanksjonene rammer sivile

Samtidig med at bombene fortsetter å falle over Aleppo, og verdenssamfunnet tilsynelatende er handlingslammet, påpeker en FN-rapport at sanksjonene USA og EU har innført mot Syria, også rammer sivilbefolkningen og nødhjelpsarbeidet hardt.

Nettavisen The Intercept har fått tilgang til den 40 sider lange rapporten , som omtaler sanksjonene som «ett av de mest kompliserte og vidtrekkende sanksjonsregimet som noensinne er innført» mot noe land.

HANDOUT / X80001

Matmangel

De amerikanske sanksjonene betegnes som særlig tøffe «når det gjelder leveranser av humanitærhjelp», slår rapporten fast.

Sanksjonene mot syriske banker har i praksis gjort det umulig å overføre penger til landet på lovlig vis, noe som ifølge rapporten gjør det svært vanskelig for hjelpeorganisasjoner å betale lokale leverandører og ansatte og har «forsinket eller forhindret leveranser» av nødhjelp både til regjerings- og opprørskontrollerte områder.

USA avviser kritikken og fastholder at Syrias president Bashar al Assad bærer det hele og fulle ansvaret for at sivilbefolkningen i landet lider.

– Han kan lindre disse lidelsene når som helst, heter det i en kunngjøring fra amerikansk UD.

The Intercept har også fått tilgang til en intern epost fra det de omtaler som en sentral FN-tjenestemann, som hevder at sanksjonene bidrar til matmangel og er «en hovedårsak» til at Syrias helsevesen er i ferd med å bryte helt sammen.

Legemiddelfabrikker som ikke er ødelagt av krigshandlinger, har måttet stenge fordi sanksjonene hindrer import av råvarer og utenlandsk valuta, skriver FN-tjenestemannen. (©NTB)