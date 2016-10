Syse og Willoch konkurrerer om de samme ambassadørstillingene

Det viser søkerlisten for høstens ambassadørkabal i UD.

To av de mest prestisjetunge ambassadørpostene som er utlyst denne gangen, er København og Stockholm.

Her har Cecilie Anette Willoch (58) og Christian Syse (53) søkt. De to har vært gift og har ett barn sammen. Syse er i dag assisterende utenriksråd, mens Willoch er avdelingsdirektør i UD.

Til Stockholm er det fire søkere, Syse, Willoch, tidligere pressetalsmann og nå ambassadør Karsten Klepsvik, tidligere ambassadør, spesialrådgiver og eksstatssekretær for Ap, Tor Wennesland.

Det er åtte kvinner og tre menn som vil til København. Alle søkerne til Stockholm har også søkt København.

Frp-ere vil til det nære og fjerne Østen

To tidligere statssekretærer fra Frp står også på søkerlisten for de 27 ambassadør- eller generalkonsulpostene. En av dem er seniorrådgiver Morten Høglund (51). Han er tidligere statssekretær i UD og mangeårig stortingsrepresentant.

Høglund har søkt jobb som ambassadør i Kuala Lumpur, Singapore og generalkonsul i San Francisco og i Shanghai.

Den andre er statssekretær i Finansdepartementet Paal Bjørnestad (48). Bjørnestad, som har en lang UD-karriere, har søkt stillingen som ambassadør i Saudi-Arabia.

Trolig høyremann til FN

Tidligere statssekretær for Høyre, ekspedisjonssjef Tore Hattrem (54) i UD, blir etter all sannsynligvis ny norsk FN-ambassadør.

Han er en av fire søkere. De tre andre er Hans Jacob Frydenlund, som nylig avsluttet tjenesten som Norges representant i De palestinske områdene, spesialrådgiver Paul Gulleik Larsen og ambassadør Astrid Emilie Helle.

Jobben som FN-ambassadør er spesielt viktig fordi denne personen vil få et hovedansvar for å drive valgkampen for å få Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–22.

Hattrem har vært en av utenriksminister Børge Brendes nære medarbeidere. Over bordene i UD-kantinen er han regnet som favoritt til FN-jobben.

Norges ambassadør i Tyskland, Elisabeth Walaas, har etter kort tid søkt seg vekk og vil bli ambassadør ved Europarådet i Strasbourg. Dermed skal utenriksminister Børge Brende finne en ny ambassadør til Tyskland. Dette er en av utenrikstjenestens tyngste posisjoner.

Roma er populært, men topper ikke listen

Det skal utnevnes ny ambassadør i Roma, en meget populær ambassade. Totalt er det 13 søkere. Hit har avtroppende FN-ambassadør Geir O. Pedersen (60) søkt. Tidligere stortingsrepresentant for Ap og nå avdelingsdirektør i UD, Haakon Blankenborg (61), har også søkt denne stillingen.

Den mest populære jobben, målt i antall søkere, er å bli generalkonsul i New York. Det er 25 personer som har søkt denne stillingen. Med denne jobben følger en toppleilighet på Manhattan med en takterrasse som slår det meste. Den minst populære jobben er å bli generalkonsul i St. Petersburg. Det er bare én som har søkt denne, og det er Dag Malmer Halvorsen som i dag er ambassadør i Vilnius.

Det er 27 ambassadør- og generalkonsulstillinger som skal besettes. Utnevnelsene skjer i statsråd. En rekke søkere har søkt mer enn en stilling.