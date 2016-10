Syv år har de brukt på å få ferdig handelsavtalen. Nå kan et lite parlament i Belgia velte alt på målstreken.

«Hvis EU ikke engang klarer å undertegne en handelsavtale med Canada, hvem klarer de det med da?»

Det er spørsmålet mange diplomater og byråkrater i Brussel stiller seg før torsdagens toppmøte.

– Canada er kanskje den mest likesinnede partneren vi har. EUs troverdighet som handelspartner står på spill, sier en høytstående EU-kilde til Aftenposten.

Forhandlingene om en frihandelsavtale (CETA) mellom EU og Canada ble formelt startet i 2009.

Planen var at avtalen endelig skulle undertegnes torsdag i neste uke på et møte med Canadas statsminister Justin Trudeau i Brussel, men det har vist seg å bli svært komplisert å få til.

Fakta: Frihandelsavtalen CETA Canada og EU ble i 2014, etter fem år med forhandlinger, enige om en frihandelsavtale (CETA). Avtalen skulle etter planen ratifiseres av EU tirsdag 18. oktober og undertegnes 27. oktober, men den belgiske regionen Vallonia sa 14. oktober nei til å gi Belgias regjering fullmakt til å undertegne den. Ratifiseringen er av mange blitt sett som en generalprøve før den mer kontroversielle TTIP-avtalen mellom EU og USA, som ennå ikke er ferdig forhandlet. CETA vil avskaffe nesten all toll mellom EU og Canada, bortsett fra på landbruksprodukter. Canadiske selskaper vil dessuten få konkurrere om offentlige kontrakter i EU-landene. Tilhengerne mener CETA vil øke handelen mellom EU og Canada med 20 prosent, eller 12 milliarder euro – 108 milliarder norske kroner – i året. Motstanderne reagerer på at avtalen, i likhet med TTIP, vil gi private selskaper beskyttelse mot statlige reguleringer. Kilde: NTB

3,5 mill. vs. 500 mill

I Belgia må hele syv ulike forsamlinger av folkevalgte vende tommelen opp for avtalen før landets regjering kan gi sitt godkjenningsstempel. Det er parlamentet i den fransktalende regionen Vallonia som har sagt at de ikke går med på avtalen slik den ser ut nå. Fredag i forrige uke stemte de den ned med 46 mot 16 stemmer.

Begrunnelsen er blant annet at de frykter tap av arbeidsplasser som følge av konkurranse fra billige canadiske importartikler innen jordbruk og industri.

Dermed kan det lille parlamentet som representerer 3,6 millioner mennesker, risikere å velte en avtale som skal dekke EUs 507 millioner innbyggere.

– Europa er et kaos

Torsdag og fredag møtes EU-landenes ledere til toppmøte i Brussel der problemene rundt CETA nå blir et av de viktigste temaene. Håpet er at stats- og regjeringssjefene vil finne en løsning slik at avtalen kan undertegnes i neste uke.

– Vi må komme til enighet. Våre canadiske venner må vite om de kan booke billettene sine eller ikke, sier Cecilia Malmström, EUs svenske handelskommissær.

Politikerne i Vallonia er nå under et voldsomt press, men selv ikke et møte med president François Hollande i det franske presidentpalasset i forrige uke, har fått lederen i regionforsamlingen, Paul Magnette, til å vike.

Dersom EU ikke kan signere avtalen, kommer heller ikke Trudeau til Brussel i neste uke, er den klare beskjeden fra Canada. Å avlyse det lenge planlagte møtet vil bli sett på som ydmykende for Brussel, mener flere.

– Dette er skuffende. Det viser at Europa er et kaos, sier Jason Langrish, sjef i lobbyorganisasjonen Canada Europe Roundtable for Business, om situasjonen til avisen National Post.

Kan gjøre det vanskelig for britene

De store problemene med å få vedtatt CETA, viser med all tydelighet hvor vanskelig det vil bli å hale i land EUs andre store frihandelsprosjekt – avtalen mellom EU og USA (TTIP). TTIP-forhandlingene er allerede blitt erklært døde av ministre både i Frankrike og Tyskland.

Samtidig mener flere at CETA-problemene bør gjøre britene bekymret. En eventuell ny handelsavtale mellom EU og Storbritannia etter Brexit vil måtte gå gjennom den samme byråkratiske prosessen i alle medlemslandene – inkludert Belgias syv forsamlinger av folkevalgte.

– Hvis EU ikke klarer å vedta en handelsavtale med Canada, vil unionen trolig ikke være i en posisjon hvor de får igjennom en avtale med Storbritannia som er enda mer omfattende, skriver kommentator Wolfgang Munchau i Financial Times.

