Syv asylsøkere siktet for å ha satt fyr på hjemløs

«Hvem gjør noe slikt?» Dette er spørsmålet Tyskland har stilt seg etter at en sovende, hjemløs mann ble angrepet og påtent natt til 1.juledag. Gjerningsmennene flyktet etter angrepet med t-banen fra t-banestasjonen Schönleinstrasse mellom bydelene Kreuzberg og Neukölln i Berlin.

Satte fyr på klær

Mannen lå sovende på en benk da de tente på klærne hans, i tillegg til en del eiendeler. De tente også på aviser som den hjemløse mannen hadde over seg som dekke mot kulden.

– En U-Bahn-passasjer som så hendelsen, ilte til med brannslukningsapparat, sa Berlin-politiet, ifølge Der Spiegel.

Pågrepne er asylsøkere

Nå har tyskerne etter alt å dømme fått svar: Seks av de mistenkte meldte seg til forskjellige politikamre etter at Berlin-politiet etterlyste dem med en overvåkingsvideo. En er pågrepet i tillegg, meldte Berlin-politiet i en kunngjøring tirsdag. De pågrepne er alle asylsøkere i alderen 15–21 år. Ifølge Berliner Morgenpost er seks av dem fra Syria og en fra Libya. Bild skriver at to kom til Tyskland i 2014 og fem i 2015–2016.

Lettere skader

Den 37 år gamle hjemløse mannen var heldig og kom fra angrepet med små skader, takket være hjelp fra forbipasserende.

Også i midten av november ble en hjemløs påtent i Tyskland. En 29 år gammel mann ble da påtent i Köln.

Jule-etterforskning

Politiet i Berlin har i julen etterforsket hendelsen i Berlin. Mennene meldte seg etter å ha blitt etterlyst ved hjelp av videoopptak fra t-baneanlegget.

Videoen viste hvordan mennene etter angrepet tittet ut fra døren, lo og pratet. «Det virker som om de feiret sin ekle gjerning», skriver Bild.

Etterforskningen av det som kategoriseres som drapsforsøk, fortsetter.

Var kjent av politiet

Ifølge Die Welt vet politiet ikke om angrepet på den sovende mannen var rettet spesielt mot hjemløse. Enkelte av de pågrepne var fra før kjent for politiet for mindre alvorlige forhold som for eksempel hærverk.