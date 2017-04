Syv bilder fra helgen som det er greit å trekke på smilebåndet av

Årets første påskehelg har naturlig nok stått i terrorismens tegn. De fleste av oss har fulgt sakene om de bunnløse tragediene som utspilte seg etter terroraksjonene i Sverige og Egypt. Her hjemme i Norge snek uhyggen seg dessuten inn da en 17-åring ble tatt med en hjemmelaget, liten bombe i Oslo og Politiets sikkerhetstjeneste oppjusterte trusselnivået.

Samtidig har hverdagen gått videre verden rundt. Her er et knippe bilder fra nyhetsbyråene som viser litt av hva som skjedde av det mer kuriøse slaget.

CARLOS JASSO / Reuters/NTB scanpix

1. En bikkjekald fornøyelse

I Mexico by kan menneskets beste venn endelig hygge seg med en kald iskrem i varmen. Don Paletto serverer spesiallaget yoghurtis og saftis for hunder. De får nytelsen servert i kjeks, i en skål eller – selvsagt – på pinne.

MAX ROSSI / Reuters/NTB scanpix

2. Når det lugger litt

Midt i storpolitikken finner fotografene ofte motiver som ikke direkte angår sakene som drøftes. Britenes utenriksminister Boris Johnson er kjent som en uhøytidelig fyr som ofte stiller opp på kuriøse bilder. Han kan også ufrivillig og mer tilfeldig bli populær hos fotografene - som her.

ANTONIO BRONIC / Reuters/NTB scanpix

3. Påskeegg XL

I Koprivnica i Kroatia har de i ti år hatt følgende påsketradisjon: Lokale kunstnere dekorerer to meter høye påskeegg laget av polyester i tradisjonell stil. Disse blir så sendt til andre byer i landet og enkelte byer utenlands for å pynte opp på plasser og torg til påske.

ERIC THAYER / Reuters /NTB scanpix

4. Verdensmester i skumputer

I Oxon Hill i delstaten Maryland i USA ble det arrangert verdensmesterskap i spising av såkalte peeps – en variant av skumputer – marshmallows. Vinneren Matt Stonie, som på bildet tygger intenst, vant med 255 skumputer på fem minutter.

JASON LEE / Reuters /NTB scanpix

5. Velkommen hit!

Samtidig som Norges statsminister Erna Solberg var i Kina, ble Myanmars president Htin Kyaw mottatt utenfor Folkets store hall i Beijing. En av soldatene i æresvakten var imidlertid ikke hundre prosent heldig med plasseringen av flagget under velkomsten.

KCNA / Reuters / NTB scanpix

6. Nå også soppekspert

Det nordkoreanske statlige nyhetsbyrået sender jevnt og trutt ut bilder av diktator Kim Jong-un der han inspiserer bedrifter og gir de ansatte ekspertråd om hvordan de kan gjøre arbeidet sitt bedre. Nå har de sendt ut bilder der han gjør dette på et anlegg hvor det dyrkes sopp.

Kim Jong-un bruker mye tid på å reise rundt i Nord-Korea for å inspisere. Og når den unge diktatoren snakker, noterer folket flittig ifølge de offisielle bildene.

Jesus Moron, Reuters/NTB scanpix

7. Ikke for dem med lakenskrekk

I den andalusiske byen Sevilla har folk hele uken feiret opptakten til påsken med opptog i gatene. Her er det er par representanter for Fredens brorskap som er på vei til kirken. I tillegg til religiøse prosesjoner er også uken frem mot skjærtorsdag preget av et yrende folkeliv i byen – gjerne til langt på natt.

