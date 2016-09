Syv duellbrølere i amerikanske presidentvalg

Aftenposten viser hele debatten direkte klokken 03.00 norsk tid.

Hillary Clinton har de siste dagene tilbragt store deler av tiden hjemme i delstaten New York og på et hotell i nærheten.

Der har hun blitt grundig forberedt av sin stab foran debatten med Donald Trump natt til tirsdag.

Ifølge amerikanske medier har Philippe Reines fått rollen som Donald Trump når Clinton øver seg.

Han har i årevis vært rådgiver for Clinton, men er nå blant grunnleggerne av et konsulentbyrå i Washington. Reines beskrives som en pågående og stridslysten debattant som privat gjerne kaller for eksempel journalister «idiot» eller «dust».

Clinton beskrev ham i sin memoarer Hard Choices i 2014 som «lidenskapelig, lojal og skarp».

Mens Clinton pugger og får skrevet notater og samler den i permer, sies Trump å ha en langt mer avslappet holdning til forberedelsene.

Han skyr testdebatter og drøfter heller ideer med sine rådgivere.

Trump stoler her ifølge amerikanske medier på familiemedlemmer, noen få folkevalgte politikere og tidligere ledere i det konservative nettstedet Breitbart.

Tidligere republikanske debattveteraner er fraværende.

Det de begge uansett håper å unngå, er tabber som vil prege resten av valgkampen.

Det ville i så fall ikke vært første gang det går galt for en kandidat, i det klassiske duellformatet:

1. Nixons sminke-nekt

I det Donald Trump og Hillary Clinton natt til tirsdag går på scenen i sin første av tre presidentdueller, er det nøyaktig 56 år siden den første TV-sendte presidentdebatten. Demokratenes John F. Kennedy møtte republikanernes Richard Nixon i det som skulle bli både TV-historie og mat til politiske legender.

Ifølge historien avslo Nixon tilbudet om TV-sminke. Nixon kom rett fra et sykeleie og på skjermen fremsto han som svett og utilpass i sterk kontrast til en solbrun, ung og frisk rival. Det ble en etablert sannhet at Kennedy vant på grunn av dette og at folk som hørte på radio, mente Nixon var debattens seierherre. Mange eksperter har stilt seg tvilende til dekningen for dette, men vedgår at saken uansett økte fjernsynets betydning for amerikansk politikk.

Ifølge NBC møtte Nixon-teamet tidlig opp til den andre debatten og fikk skrudd temperaturen kraftig ned for å forhindre mer svetting på TV.

2. Gerald Fords Sovjet-fadese

I 1976 hevdet republikanernes Gerald Ford i en debatt med Jimmy Carter at det ikke var noe sovjetisk herredømme i Øst-Europa.

Folk som bodde i land som Polen og Jugoslavia kan ha sett annerledes på det. Fords fanebærere hevdet senere at han mente at Sovjetunionen ikke hadde klart å knuse kampånden til menneskene i disse landene. Ford falt såvidt litt på de første målingene etter debatten, men hentet det senere inn igjen - selv om han til slutt tapte for Carter.

Bommerten ble nylig trukket frem igjen av mange da Donald Trump i et intervju sa at Putin ikke ville gå militært inn i Ukraina.

3. Al Gores sukking og akking

3. oktober 2000 møtte demokratenes visepresident Al Gore republikanernes George W. Bush til debatt. Kommentatorer og eksperter mente i første omgang at Gore vant diskusjonen, men det viste seg at hva TV-seerne hadde bitt seg merke i var noe helt annet. Gores sukking, risting på hodet, flir og himling med øynene under Bushs svar ble oppfattet som respektløst. Debatten ble også husket fordi Gore forelsket seg i ordet «lockbox» og Bush uttrykket «fuzzy math».

4. Barack Obamas nedlatende replikk

I en debatt da Barack Obama og Hillary Clinton kjempet om å bli demokratenes kandidat i 2008, spurte intervjueren Clinton om at velgerne rett og slett likte Obama bedre. - Det sårer følelsene mine, men jeg skal forsøke å komme over det, sa en fleipete Clinton og fortsatte: «Jeg tror ikke jeg er så ille.» «Du er likandes nok», sa Obama i en replikk som ble oppfattet som nedlatende.

5. George H. W. Bushs utålmodighet

Den republikanske president George H. W. Bush måtte i 1992 forsvare seg mot utfordrerne Bill Clinton og Ross Perot. Under en debatt spurte en tilhører om hvordan nasjonens gjeld påvirket dem personlig, mens presidenten tittet på klokken sin. Etterpå klarte han ikke svare skikkelig og måtte be henne gjenta og presisere spørsmålet.

Selv sa han senere: «Var jeg glad for den fordømte greia var over? Ja, og kanskje var det derfor jeg så på den. Bare ti minutter til med denne møkka.»

Bush tapte for øvrig for Clinton i 1992, men skal visstnok stemme på Hillary Clinton i år i stedet for partiets kandidat.

6. Marco Rubios høytlesning

I februar duellerte republikanske Marco Rubio med sine partirivaler og ble spurt om sin (manglende) erfaring og sammenlignet med Barack Obama. Han gjentok da flere ganger til forveksling like utsagn om at problemet ikke er at Obama ikke vet hva han gjør når han forandrer USA. Motstander Chris Christie parkerte Rubio med uttalelsen: «Der er den igjen, den utenatlærte 25-sekunderstalen».

Rubio trakk seg 15. mars da han ikke vant hjemstaten Florida.

7. Rick Perrys oops

Texas-guvernør Rick Perry forsøkte å bli den republikanske presidentkandidaten i 2012-valget. Han står for en av de store slagerne av debattblemmer. I et nesten helt minutts langt innslag, som nesten gjør vondt å se på, sliter han med å huske det tredje av tre statlige etater som han vil nedlegge. Rivalen Ron Paul forsøker å «hjelpe ham» med å foreslå forurensningstilsynet, men det var ikke den etaten Perry tenkte på. Til slutt sier han «Sorry. Oops».

