Syv russiske konspirasjonsteorier som tåkelegger flykatastrofen

I dag legger det internasjonale etterforskningsteamet med eksperter fra Nederland, Australia, Belgia, Malaysia og Ukraina frem resultatet av hva som skjedde da Boeing MH17 ble skutt ned i luftrommet over Donetsk i Ukraina 17. juli 2014.

298 mennesker, de fleste barn og ungdommer på ferie, ble drept.

I Russland har myndighetene på forhånd avfeid alt – og i stedet presentert sine helt spesielle teorier om hva som skjedde.

1. «Vi har skutt ned et ukrainsk fly»

17. juli 2014 – like etter at MH 17 ble skutt ned – meldte enkelte russiske TV-kanaler at opprørerne hadde skutt ned et ukrainsk transportfly av typen Antonov 26.

Kilden var hjemmesiden til de russiskstøttede opprørerne på Vkontakte – Russlands svar på Facebook. Her la opprørslederen og den tidligere russiske etterretningsoffiseren Igor «Strelkov» Griskin jevnlig ut meldinger.

Etterpå ble meldingen fjernet og nettsiden stengt. Strelkov hevdet Vkontakte var hacket. Noen måneder senere ble han fjernet. Nå bor han i Moskva.

2. «Spanjolen» som så to jagerfly

Rett etter katastrofen intervjuet russiske medier «spanjolen Carlos som jobber for ukrainsk trafikkontrollmyndigheter».

Han hevdet at to ukrainske jagerfly fulgte passasjerflyet.

Flere vestlige medier har dokumentert at «spanjolen» ikke finnes, og at han ikke jobbet for ukrainsk trafikkontrollmyndigheter. Russiske TV-seere fikk høre at ukrainerne trodde Putin var ombord på flyet – og at det var derfor det ble skutt ned.

3. Det russiske forsvarsdepartementet – versjon 1

21. juli 2014 presenterte det russiske forsvarsdepartementet i Moskva radarbilder som skulle vise at et ukrainske jagerfly Su-25 forfulgte passasjerflyet, og at flyet deretter forandret kurs.

Det russiske forbundet for ingeniører konkluderte også med at det var et ukrainsk jagerfly, og TV presenterte falske satellittbilder.

Dataene har i ettertid vist seg å være feil. Det er også dokumentert at Su-25 ikke ville påført slike skader.

Flyet forandret ikke kurs, og det fantes ingen jagerfly i nærheten, noe russerne selv senere har innrømmet.

4. Utpekte ukrainsk pilot etter løgntest

Rett før jul 2014 kom en mann ved navn Vladislav Volosjin til kontorene til den notorisk Putin-lojale avisen Komsomolskaja Pravda, og sa at han var ukrainsk pilot og hadde skutt ned flyet.

Den russiske etterforskningskomiteen hevdet at han hadde bestått løgndetektor, og mannen ble intervjuet av alle de store russiske TV-kanalene i pilotuniform.

Siden har han forduftet, og ingen har hørt mer fra ham.

5. «Det var en israelsk rakett!»

I juli 2015 presenterte russiske medier en helt ny forklaring.

Nå var det israelerne som fikk skylden.

Russia Today presenterte en «lekket etterforskningsrapport» av en russer, som skulle dokumentere at det var en israelsk luft-til-luft rakett som hadde truffet flyet.

6. «Ja, det var en BUK, men den var ukrainsk»

Rett før etterforskerne i oktober 2015 presenterte en rapport som konkluderte med at en russisk BUK-rakett skjøt ned flyet, presenterte Russland igjen annen versjon.

«Egne» undersøkelser utført at BUK-produsenten Almaz-Antey vedgikk at det var en BUK-rakett.

Den nye russiske versjonen nå var imidlertid at splintene og prosjektilene stammet fra en rakett som ikke var produsert siden 1986 – men som var i bruk av det ukrainske forsvaret.

De internasjonale etterforskerne dokumenterte forøvrig at noen hadde forsøkt å fjerne splinter fra likene av pilotene, før de russiskstøttede opprørerne utleverte kroppene til etterforskerne flere dager etter katastrofen.

7. Fant «nye data» etter to år

Mandag forsøkte det russiske forsvarsdepartementet å komme de internasjonale etterforskerne i forkjøpet ved å presentere «helt nye radardata» – over to år etter at passasjerflyet ble skutt ned.

Ifølge russiske myndigheter og BUK-produsenten stammer dataene fra en russisk radarstasjon, og viser at det ikke kom noen missiler mot passasjerflyet fra opprørskontrollerte områder.

Russerne sier at de tidligere trodde dataene var slettet, men at det tilfeldigvis dukket opp en sikkerhetskopi.