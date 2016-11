Syv terrormistenkte pågrepet i Kosovo

Hva de er anklaget for å ha gjort er ikke kjent, men ifølge politiet skal det de har gjort truet landet.

Nyhetsnettstedet kallxo.com skriver at påtalemyndigheten mistenkte at de pågrepne planla angrep i Kosovo eller andre land på Balkan. De sju anklages også for å ha samarbeidet med personer i Albania og Makedonia.

Pågripelsene skjedde lørdag, samme dag som albanske myndigheter pågrep fire personer mistenkt for å finansiere og rekruttere medlemmer til ekstremistgruppa IS. Det er uklart om de lyktes med å plassere IS-rekrutter i Syria eller Irak.

Myndighetene i Kosovo opplyser at ingen kosovarer har sluttet seg til ekstremistgruppa i år, men antar at rundt 70 personer har reist til Midtøsten tidligere. (©NTB)