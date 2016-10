Syv ting du trenger å vite om nattens presidentduell

Duellen mellom presidentkandidatene Donald Trump og Hillary Clinton kan du følge direkte her på ap.no fra kl 3.

1. Hva er det første som skjer?

De første spørsmålene i nattens debatt mellom Donald Trump og Hillary Clinton kommer ifølge CNN til å handle om helgens største sak: Skandalevideoen med Trumps slibrige uttalelser om kvinner.

Allerede før helgen sto mye på spill for Donald Trump foran den andre presidentdebatten i den amerikanske valgkampen. Etter det offentliggjorte opptaket med sexistiske kommentarer trenger han å vinne mer enn noensinne.

Det er slik at Clinton er den første som vil bli stilt et spørsmål. Det skjer etter at det er kastet mynt for å avgjøre hvem av de to presidentkandidatene som skal starte, ifølge CNN.

2. Hvor avgjørende er debatten?

Dette er Donald Trumps mulighet til å komme på banen igjen. Etter den første debatten konkluderte de fleste med at Clinton hadde vunnet klart. Etterpå har Trump bare møtt mer motbør og også tapt på meningsmålingene.

Først møtte han storm etter å ha sagt nedsettende ting om en tidligere Miss Universe, deretter avslørte The New York Times at han trolig ikke har betalt føderal inntektsskatt siden 1995. Og så kom altså det mye omtalte lydopptaket som blant annet har fått en rekke av Trumps partikolleger til å ta avstand – inkludert hans egen visepresident Mike Pence.

3. Hva kommer Donald Trump til å gjøre?

Trumps støttespiller og tidligere ordfører i New York ,Rudy W. Giuliani, har sagt til ABC News at Trump kommer til å si unnskyld under debatten og argumentere for at han er en forandret mann. Etter at skandalevideoen ble kjent, kom Donald Trump med en unnskyldning på video.

– Han har hittil brukt to strategier: Unnskyldning og sammenligning, altså at Hillary Clinton har gjort noe mye verre. Sånn sett har han fått et slags fotfeste igjen, sier Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høyskolen Kristiania og leder av Washington-seminaret

Ringdal mener at en tredje strategi etter hvert vil bli synlig, nemlig å spre konspirasjonsmistanker:

– «It’s something going on ...» Valget kan bli rigget, en skjult makt opererer. Denne tankegangen vil vi snart få se i full blomst, tror han.

Noen tror at Trump kommer til å legge an en ydmyk tone, andre at han kommer til å bli mer aggressiv og pågående enn noensinne, ifølge en artikkel i The New York Times.

4. Hvor og hvordan vil debatten foregå?

I den forrige debatten var det en moderator som stilte alle spørsmålene. På debatten søndag, som holdes i St. Louis i Missouri, skal halvparten av spørsmålene stilles av publikum.

Hillary Clinton har lang erfaring med denne type arrangementer. Rammen krever at man kan lytte til hva folk spør om og oppnå kontakt med publikum.

Trump foretrekker nok å holde mikrofonen selv, og han har også en tendens til både å ignorere spørsmål og å ikke svare konkret, ifølge The New York Times.

5. Hvordan ligger de to an på meningsmålingene før debatten?

Den ferskeste målingen er gjennomført av Politico og Morning Consult.

Der svarte 45 prosent av de spurte at de ville stemt på Clinton om valget var i dag og de bare kunne stemme på Clinton og Trump. 41 prosent vill stemt på Trump, mens 14 prosent av de spurte svarte at de ikke visste eller at de ikke har noen mening om spørsmålet.

Av dem som er registrert som republikanske velgere, er det sju prosent som sier de vil stemme Clinton, mens 15 prosent er i kategorien «usikker/ingen mening».

Til sammenligning er seks prosent av demokratiske velgere i sistnevnte kategori, mens seks prosent av dem sier de vil stemme Trump.

En annen måling fra The Wall Street Journal, som ble tatt før helgen, viser at Clinton er foran Trump i de viktige vippestatene Florida og Pennsylvania.

6. Hvordan har Trump-klippet påvirket republikanerne

Offentliggjøringen av opptakene har ført til krisestemningen hos republikanerne. Flere partifeller har trukket støtten til Trump gjennom helgen.

Målingen til Politico og Morning Consult viser at noen færre vil stemme Trump nå, enn da det ble gjort en tilsvarende måling tidligere denne uken.

Nesten tre av fire republikanske velgerne ber imidlertid partiet om å støtte Trump, viser den ferske målingen fra Politico og Morning Consult.

13 prosent av de republikanske velgerne ber imidlertid partiet om å vise Trump ryggen.

7. Hvem skal lede debatten?

Foran nattens debatt er det ikke bare debattantene det er fokus på. Også debattlederne har søkelyset på seg. Det er de amerikanske TV-stjernene Anderson Cooper, CNN, og Martha Raddatz, ABC, som skal lede debatten.

Ifølge tabloiden The New York Post krangler de om hvem som skal få grille kandidatene på de mest brennhete temaene.

– Det vil ikke bare være to presidentaktige egoer i rommet den neste debattkvelden, det vil være fire, sier en kilde til avisen.

I USA er det liten tradisjon for at moderatorene påpeker usannheter og faktafeil, men i år har det vært stort press på at de skal gjøre nettopp det.

