TV-profilen Kim Kardashian ranet for millioner

Væpnede menn utkledd som politifolk tok seg inn på hotellrommet til den amerikanske TV-stjernen i Paris og truet henne. Flere franske medier skriver at det var fem maskerte menn som brøt seg inn på hotellrommet hennes klokken 0230 i natt.

Mennene skal ha truet en portvakt til å slippe dem inn, skriver l’express.fr.

Mandag morgen opplyser politiet i byen at ranerne fikk med seg store verdier.

– Smykker verdt 10 millioner euro

– Tapet utgjør flere millioner euro, stort sett juveler. Den totale summen beregnes fortsatt, heter det i en uttalelse.

Ifølge Europe1.fr skal Kardashian ha blitt bundet og låst inne på badet, mens tyvene fikk med seg flere smykker og to mobiltelefoner.

Politiet anslår at smykkene har en verdi på totalt 9 millioner euro, skriver bfmtv.fr. Det er omtrent 90 millioner kroner, med dagens kurs.

Kardashian er rystet etter hendelsen, men fysisk uskadd, sier en talskvinne for stjernen. Reality-stjernen skal nå ha forlatt Paris.

Ordføreren fordømmer ranet

Ordfører i Paris, Anne Hidalgo, fordømmer angrepet, og sier at Kardashian West «alltid vil være velkommen i Paris». Videre uttrykker hun at hun har full tillit til at politiet i Paris vil identifisere og bringe gjerningspersonene til arresten.

– Ranet trekker ikke politiets arbeid eller sikkerheten i Paris i tvil, sier ordføreren i en uttalelse.

Dette er hotellet der stjernen ble ranet:

Ranerne skal ha rømt fra åstedet på sykler, skriver l’express.fr.

Kardashians ektemann, rapartisten Kanye West, hadde konsert i New York da dramaet utspilte seg søndag kveld. Han avbrøt konserten og begrunnet det med en nødsituasjon i familien.

Kardashian er i Paris i forbindelse med moteuka i den franske hovedstaden. Også i forrige uke fikk TV-personligheten uønsket oppmerksomhet da en mann forsøkte å overfalle henne i det hun var på vei inn på en restaurant

Tjente 51 millioner dollar i 2015

Kardashian-familien har i snart et tiår vært å se i realitydokuen Keeping Up With The Kardashians.

Kim Kardashian er på femteplass over kjendisene med flest følgere på instagram i hele verden, med mer enn 84 millioner følgere. Hun ble utnevnt til «The first lady of #fame» på magasinet Times liste over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker i 2015. Og hun toppet listen over personer som ble mest googlet i 2015 i 25 land.

Ifølge Forbes Kim Kardashian har «gjort berømmelsen til en pengemaskin bedre enn noen annen». I 2015 tjente hun 51 millioner dollar, mer enn 40 prosent av inntekten kom fra mobilspillet Kim Kardashian: Hollywood som går ut på å skape sin egen berømmelse.